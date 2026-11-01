El descargo de Morena Beltrán tras los agravios que sufrió en plena transmisión de un partido: "Me dijeron que me iban a matar"

Morena Beltrán vivió un mal momento en plena transmisión de un partido de fútbol y dio detalles de lo ocurrido.

La periodista fue comentarista en el enfrentamiento de Estudiantes ante Instituto en el estadio Uno de La Plata, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y recibió insultos por parte de un grupo de hinchas del Pincha.

"Perdón si se metió algo en el micrófono. La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables", expresó durante la transmisión en vivo.

"Gente grande, padres de familia... No se puede entender. No se puede trabajar de esta manera", se quejó.

El descargo de Morena Beltrán tras ser insultada por hinchas de Estudiantes

Tras la tensa situación, Morena Beltrán compartió un descargo en la red y explicó qué pasó: "Entiendo que cualquiera que hubiera estado transmitiendo hoy podía sufrir algo así, pero bueno, particularmente me pasó a mí y me parecía pertinente en cierto momento poner un límite porque el partido estaba muy caliente".

"Ya desde el inicio que Estudiantes se empezó a bajar en el marcador y después los hinchas no estaban para nada de acuerdo con las decisiones del árbitro, y llegó un momento que se encolumnaron varios en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar... fue escalando todo", sumó.

"Gente grande, gente que yo realmente los miraba fijamente al principio porque no dije nada, me quedé callada y los miraba. Llegó un momento que ya era tanta la humillación, la denigración, la falta de respeto que me parecía pertinente poner un límite. Les pedí por favor que la corten. Dije, estamos todos locos, nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo", expuso sobre lo vivido.

"Yo entiendo la irasibilidad de todos, no quiero aleccionar a nadie. Ahora bajando un poco y teniendo la posibilidad de verlo un poco más en perspectiva, entiendo la irasibilidad del hincha, entiendo la frustración de los jugadores que sienten que las sanciones no son justas, no son correctas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza", insistió.

"Es muy difícil gente hablar de fútbol, es muy triste eso, es muy difícil. Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente", manifestó la comunicadora.

"A mí me angustia porque la verdad es que lo que más me gusta hacer en el mundo, se notaba ahí en el momento que se me quebraba un poco la voz de la bronca realmente", se sinceró.

"Después algunos hinchas me pidieron disculpas, la gente del club se acercó, de seguridad. Entiendo que hoy está todo muy al límite y que no existe más perder en el fútbol argentino, nos pasó con la final del mundo, no existe más perder. O ganás o cualquier otro resultado está condicionado por algo externo y es muy triste que así sea", continuó.

"Yo, desde mi lugar, intento seguir hablando de juego, dándole la cabida y la importancia que yo creo que tienen a los verdaderos protagonistas, y lo voy a seguir intentando, porque realmente es lo que siento y así soy, no lo veo de otra manera. Solo quería aclarar lo que pasó hoy y decir que entiendo", cerró Morena Beltrán sobre lo ocurrido en ell estadio Uno de La Plata.