La China Ansa cuestionó el pedido de disculpas de Nora Colosimo: "Un poco contradictorio"

Josefina "La China" Ansa reconoció estar confundida con el pedido de disculpas de Nora Colosimo tras vincularla sentimentalmente al exarquero Pablo Migliore. La conductora contó qué actitud tomó Wanda Nara y cómo reaccionó su marido ante las sospechas de infidelidad.

¿Qué dijo la China Ansa sobre el pedido de disculpas de Nora Colosimo?

"Un poco contradictorio, ella me pide disculpas, pero dice que va a mostrar más pruebas donde la vida le va a dar la razón ¿Me pedís disculpas porque estás arrepentida de lo que hiciste o realmente tienes ganas de seguir con el tema? porque no se entiende", comenzó diciendo la China en diálogo con Pamela David en su programa Desayuno Americano (América).

La conductora hace referencia a las palabras de Colosimo respecto de que la fuente que le dio la información insiste en la veracidad del dato.

"¿Cuáles son las pruebas que le van a llegar y que entonces la fuente le va a dar y que entonces las va a demostrar y que entonces el tiempo va a demostrar que ella, la publicación que hizo, era certera? no entiendo, pero ¿no me pediste disculpas?, ¿te bajás del barco o no te bajás?", se preguntó.

Y agregó: "No entiendo si es disculpas o si realmente ella está esperando encontrar algo que valide el enigmático que ella decidió publicar con un signo de pregunta sin ningún tipo de información. Si ella pide disculpas públicamente, fenómeno, está todo bien, terminamos el tema acá. Ahora, si redoblás la apuesta y decís que van a venir las pruebas, que te van a mostrar, no pida disculpas, morí con la tuya, ni bajes la publicación".

La China Ansa expresó sus dudas sobre las disculpas de Nora Colismo | Captura América

¿Qué dijo la pareja de la China Ansa sobre los rumores de infidelidad?

Luego la conductora y participante de MasterChef Celebrity contó que leyó el posteo de Nora cuando estaba con sus seres queridos: "Yo estaba con mi familia disfrutando, el único día que tengo en mi casa, porque la verdad que estamos grabando de lunes a viernes, más el noticiero de la noche, y me llegó esta publicación, me liquidó".

También reveló cómo tomó el rumor publicado por la madre de Wanda y cómo lo tomó su pareja: "Es cierto que me angustié, me puse mal, pero bueno, la verdad que por suerte tengo mi pareja que realmente le chupó un huevo, me dijo 'lo tomo así como de dónde viene, se terminó', le bajó el precio y listo".

¿Qué actitud tomó Wanda Nara frente al posteo de su madre sobre la China Ansa?

Finalmente, contó que habló con Wanda Nara sobre la publicación de su mamá y qué reacción tuvo: "Ese mismo día, a la noche, Wanda se comunicó conmigo para explicarme que había sido un error y que la publicación había sido borrada, con lo cual yo pensé que esto terminaba ahí, pero parece que no. No sabía de dónde salió el rumor pero lo cierto es que sí le pidió que bajara la publicación y la bajó".

La China le agraceció a Wanda Nara por cuidarla a ella y a su familia y por entender que, más allá del show, hay una familia atrás de ambos lados.