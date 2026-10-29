Llanto, gritos y escándalo: Santi Maratea y La China Ansa rompieron el silencio tras su cruce en PH, Podemos Hablar

Josefina China Ansa y Santi Maratea se cruzaron fuerte al aire de PH, Podemos Hablar (Telefe), y rompieron el silencio tras el revuelo.

Este jueves se conoció que la periodista y el influencer mantuvieron un tenso ida y vuelta durante la grabación del programa conducido por Andy Kusnetzoff, al momento del famoso "frente a frente".

Luego del escándalo, Santi Maratea dio un móvil para DDM (América TV) y se refirió al episodio con la China Ansa.

"Se re picó, mal. Hicimos el careo, donde te enfentan con alguien, y yo no llegué a preguntar porque arrancó ella y me habló sobre una noticia mía... Y yo le dije desde dónde se informaba como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones. Y ahí arrancamos...", resumió sobre el conflicto.

"En un momento empezó a escalar y yo reaccioné con mis emociones...", manifestó. "Fue cero calmo el momento. Yo estaba re enojado, y cuando me enojo hablo rápido y fuerte", reconoció.

"Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. Me quería ir... Yo hablé en el tono que está permitido hacerlo con una persona adulta", añadió.

"Después, todo bárbaro. Divina la China... Fue como una discusión en un asado", lanzó para restarle intensidad a la situación, y mostró que se tomó una foto con la periodista al finalizar la grabación.

La China Ansa, por su parte, intentó quitarle peso a lo sucedido y expresó: "La pasamos espectacular... Son las reglas del juego, hacer una pregunta e incomodar al otro...".

"Tuvimos un desacuerdo, preguntas, incomodidades... es un programa para charlar. No hubo un conflicto, era una persona hablándole a la otra", sentenció.

"Fue una pregunta, él me respondió y se terminó. La grabación siguió su curso", cerró categórica.

¿Qué pasó entre La China Ansa y Santiago Maratea?

Josefina China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un fuerte cruce durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), y se conocieron los detalles.

Andy Kusnetzoff debió frenar el clásico "cara a cara" entre sus invitados porque la periodista hizo una pregunta que molestó al influencer.

Alejandro Guatti dio la información al aire de Intrusos (América TV) y contó: "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos".

"Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación", reveló sobre el origen del conficto.

"Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación", aseguró el cronista.

A su vez, Rodrigo Lussich expuso que en PH, Podemos Hablar, la producción le da a los invitados las preguntas que deben hacer, por lo que la temática que ocasionó la pelea no surgió de la China Ansa.

"Ella estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero lograron convencerla y retomaron. La discusión se tornó muy agresiva y la China empezó a llorar", añadió Guatti.

Cabe recordar que Santiago Maratea hizo años atrás una colecta para ayudar a Independiente, pero se quedó con un porcentaje de lo recolectado y lo apodaron "Santi Manotea".