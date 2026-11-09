El impecable y sobrio look de Analía Maiorana para la misa del Papa León XIV en Palermo

Dos millones y medio de fieles asistieron a la misa del Papa León XIV en Buenos Aires. Entre los presentes estuvieron Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, y su esposa, Analía Maiorana.

Nunca antes había habido tanta asistencia a una misa celebrada por León XIV. La información provino de la Policía Federal, según informó el portavoz de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La misa fue celbrada en el Monumento a los Españoles, en los bosques de Palermo. En ese mismo lugar, un hermoso espacio verde, en 1987, el papa Juan Pablo II también ofició una misa multitudinaria.

El papa León XIV tras celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026

El Papa exhortó a no perder la esperanza, incluso cuando el desempleo o las difíciles condiciones de vida parecen no tener fin. "Nuestras familias también a veces atraviesan situaciones complejas: falta de estabilidad, dificultades sociales, empleo precario, violencia doméstica, separaciones dolorosas, adicciones que destruyen y comprometen las relaciones familiares", dijo en su homilía durante la misa en Buenos Aires, en el Monumento de los Españoles, ante dos millones y medio de fieles. Cristo, que es la "roca", "sostiene el hogar, protegiéndolo de las tormentas", aseguró el Pontífice.

Además, enfatizó la importancia de la familia: "La historia, la cultura y la sociedad argentinas han encontrado en la familia la fuente de la cual extraer los valores fundamentales del pueblo", afirmó. "En su tierra, punto de encuentro de diversas culturas y etnias, la familia ha sido, de hecho, el lugar donde se han transmitido la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los ancianos, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", amplió. Por lo tanto, no se resignen —fue el llamado del Papa León— a las voces que repiten que la familia cristiana es obsoleta: "Al contrario, hoy más que nunca representa una piedra angular en medio de las muchas situaciones precarias de nuestro tiempo", argumentó.

Diego Santilli y Analía Maiorana en la misa del Papa León XIV en Palermo. Gentileza: Press1

Para la exmodelo Analía Maiorana, la visita de Leon XIV tiene un significado profundamente personal. Además de ser una mujer muy espiritual, y tiene una historia especial que la conecta con tres pontífices.

Cuando tenía apenas siete años, conoció a Juan Pablo II durante un viaje a Roma con sus padres, ocasión en la que el Papa llegó a tomarle la mano. En 2014, ya siendo madre, participó junto a sus hijas Lola y Malena de una audiencia general del papa Francisco en la plaza de San Pedro. Y ahora tuvo la oportunidad de estar presente en este encuentro con León XIV en Buenos Aires.

Diego Santilli y Analía Maiorana en la misa del Papa León XIV en Palermo. Gentileza: Press1

Para esta segunda jornada, Analia Maiorana volvió a elegir a Pablo Ramírez, con un vestido de crepé de escote bote, mangas tres cuartos con puños de raso y amplia falda evasé, acompañado por un spencer de encaje.

El estilismo, realizado por ella misma, se completa con stilettos de encaje, cartera clásica Chanel, pequeños aros de oro con piedras engarzadas y una cruz de oro de 18 quilates con piedras preciosas.

Analía Maiorana en la misa del Papa León XIV en Palermo. Gentileza: Press1

Además de la participación del presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, estuvieron Cristina Pérez junto a Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain con sus hijos, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, entre otros.

Soledad Pastorutti cantó "Alma Misionera" y "A Don Ata" en la previa de la misa del Papa León XIV en Palermo

El día anterior, el domingo 8 de noviembre, Maiorana asistió a una recepción oficial con el Papa León XIV en el Palacio Libertad, Buenos Aires. En esa ocasión, lució un vestido negro también del diseñador argentino Pablo Ramírez, y una cruz de Belén.

Estuvo acompañada por su esposo Diego Santilli, los hijos de éste Tonio Santilli Pazos, Nicanor Santilli Pazos (hijo menor y del medio de Nancy Pazos), su hija Malena Terra y el novio de la joven Justo Ortiz Basualdo.

Analía Maiorana camino a la recepción oficial del Papa León XIV en el Palacio Libertad. Gentileza: Press1

Analía Maiorana camino a la recepción oficial del Papa León XIV en el Palacio Libertad. Gentileza: Press1

Analía Maiorana lució un vestido negro del diseñador Pablo Ramírez, y una cruz de Belén, en la recepción oficial con el Papa León XIV en el Palacio Libertad, Buenos Aires. Gentileza: Press1