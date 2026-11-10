Denisse González sorprendió con la noticia de que fue dada de alta nuevamente después de haber atravesado una quinta internación por una baja de plaquetas.

Para festejar que ya puede regresar a su casa, en el día anterior a su cumpleaños, compartió un video en sus redes sociales donde parodió la canción de Aitana, "Superestrella".

Entonces, decidió cambiarle la letra a la canción para contar su historia de una manera divertida: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando. ¡Mierda! Ya me conocen en recepción".

"Ya sé que el almuerzo viene incluido, salgo a caminar por los pasillos. Fin de semana y estoy de vuelta aquí. Ella dice que pronto puedo irme, yo le digo que tengo vida afuera, la doc dice que pronto me da el alta cuando tenga plaquetas", continúa cantando mientras recorre los distintos lugares del hospital.

Finalmente, en el posteo escribió: "Un poquito de humor nunca viene mal" y reveló: "Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole lo mejor a la vida".

"El camino es largo, o lloramos o reímos... en mi caso hago ambas", concluyó asegurando que intenta tomarse de la mejor manera este momento difícil en su salud pero que continúa siendo doloroso.

La exparticipante continúa su lucha contra una dura enfermedad denominada Púrpura Trombocitopénica Inmune. Se trata de una afección autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas.

El recuento normal oscila entre 110.000 y 450.000 unidades, y en cada episodio que vivió en estos meses, los valores cayeron de manera abrupta.

Su primera hospitalización había sido el 31 de julio, cuando un estudio de rutina detectó apenas 3.000 plaquetas por lo que permaneció diez días internada hasta alcanzar un nivel adecuado.

El 19 de agosto debió volver por un sangrado inusual y lesiones en la boca, con un recuento que llegó a un mínimo de 1.000 plaquetas, el peor valor de todo el proceso.

La tercera internación ocurrió el 29 de septiembre, apenas días después de que los médicos creyeran haber encontrado el tratamiento indicado. "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", había escrito entonces.

Y, la cuarta internación fue el 15 de octubre cuando le volvieron a bajar de manera abrupta las plaquetas.