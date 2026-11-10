Franco Colapinto se llevó una gran sorpresa en el GP de Brasil cuando se encontró con su doble viral en el paddock de Interlagos de Fórmula 1.

Desde que el piloto argentino ingresó con Williams a la categoría más alta del automovilismo, el actor marplatense Emi Obern, se hizo conocido por su increíble parecido físico.

Desde ese momento, comenzó a hacer videos o salir en distintos programas de televisión como si fuese Franco. Sin embargo, siempre contó que no lo conocía personalmente.

Esto cambió, finalmente, con su presencia en la última carrera en el país sudamericano donde consiguió acercarse al deportista y darle la mano. Lo gracioso fue que Colapinto parecía despistado hasta que giró su cabeza hacia donde estaba él y se quedó mirándolo fijamente durante algunos segundos, apreciando el parecido.

"Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias", expresó completamente emocionado por haber conocido después de tantos años a la figura.

El pedido de Franco Colapinto a sus seguidores

“Hola a todos. Algo muy importante que tenía que hablar con todos ustedes. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar. Voy a ser un agradecido. Me siento un afortunado de haberlos tenido desde un principio, por todo el apoyo que me dan y cómo me ayudan a conseguir los resultados. Cómo me empujan a ir por más siempre, a mí y al equipo. Carrera tras carrera, día tras día, soy un agradecido por todo eso”, comenzó el piloto en su cuenta oficial de Instagram durante el receso en Fórmula 1.

"Sé que los hago sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos. Pero hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros y a gente con la que trabajo día a día. Sé que piensan que me están defendiendo, pero están generando lo contrario”, continuó Franco Colapinto y sumó: “No me ayudan ni a mí ni a mi futuro, y quiero que entiendan que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad. Para ayudarme a tener una mejor performance, seguir consiguiendo mi sueño, alcanzar mis objetivos y sumar puntos, necesito que me ayuden a parar esto. Todos juntos”.

“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales y enfocarme en lo que realmente me importa: mi sueño, mi carrera deportiva, mi equipo y los objetivos”, reveló el corredor y cerró: “Quería decirles que no me van a extrañar, que nos vamos a seguir viendo en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipo, a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados. Vamos con todo, como un equipo grande, bancando en las buenas y en las malas. Estoy seguro de que nos vamos a ver muy pronto en las carreras cerca de casa. Gracias por entender, bancarme y estar siempre”.