Luego del enfrentamiento que protagonizaron hace 5 años por una información que dio el conductor sobre Luciana Salazar que luego fue desmentida por su colega, Flor de la V reveló este miércoles 28 de octubre que ya se reconcilió con Rodrigo Lussich.

¿Qué dijo Flor de la V sobre Rodrigo Lussich?

"Si, después de mucho tiempo pudimos solucionar todo. Viste que hay cosas que se dan o no se dan y acá fluyó", confirmó la conductora en diálogo con PuroShow, y sumó: "La verdad es que para mi no había pasado nada tan grave, fue una estupidez como empezó todo. Por suerte nos vimos e hicimos borrón y cuenta nueva".

Pero eso no fue todo, ya que Flor de la V también opinó sobre la conducción de Intrusos tras el fin de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Para mi Rodrigo podría quedarse solo. Sería un buen desafío para él porque si bien quiere entrar en política, no es el momento".

¿Qué dijo Paula Varela sobre el futuro de Intrusos?

Paula Varela dio su punto de vista en PuroShow: "Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto".

Además, supuso que se trataba de un deseo de ellos de volver a hacer cosas por separado: "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino".

"Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal", concluyó sin certezas.