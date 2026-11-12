Murió Jorge Montejo, el inolvidable "Paolo el Rockero", a los 68 años

Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero, murió a los 68 años. El actor falleció durante la noche del miércoles 11 de noviembre en Tandil, su ciudad natal, donde se encontraba internado por complicaciones en su estado de salud.

¿De qué murió Jorge Montejo, el actor que interpretaba a "Paolo el Rockero"?

El artista atravesaba un fuerte cuadro de pulmonía y llevaba varios días hospitalizado en el Hospital Santamarina de Tandil.

La muerte del artista generó repercusión en las redes por el recuerdo de su personaje que consiguió trascender generaciones y convertirse en uno de los mayores símbolos del humor televisivo de los años 80.

¿Quién fue Jorge Juan Montejo?

Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, Montejo encontró en Paolo el rockero el personaje con el que se consagraría. Su llegada a la televisión se produjo en 1986, cuando apareció en el histórico ciclo Badía & Compañía, conducido por Juan Alberto Badía.

Con su larga peluca, la vincha, el morral multicolor, una particular manera de caminar y una voz inconfundible, construyó una figura que rápidamente conquistó al público. Sus expresiones, entre ellas "¡Uhhh... loco!", "¿Entendés, chabón?" y "¡Qué mala onda!", quedaron asociadas para siempre al personaje.

El nombre también tuvo una historia particular. En una entrevista, Montejo explicó que había elegido Paolo porque consideraba que era un nombre que combinaba con su apariencia. "No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo", recordó. Además, contó que fue el propio Badía quien le agregó el apodo "el Rockero".

Antes de alcanzar la popularidad, el actor había trabajado realizando imitaciones de reconocidos músicos argentinos, entre ellos Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta, en fiestas, pubs y eventos privados.

El éxito de Paolo no quedó limitado a la televisión. En 1987, Montejo participó de "Los bañeros más locos del mundo", la comedia protagonizada por Emilio Disi, Guillermo Francella, Berugo Carámbula y Gino Renni. También formó parte de "Los matamonstruos en la mansión del terror" y "Extermineitors IV: Como hermanos gemelos".

A lo largo de su trayectoria pasó por programas como Feliz Domingo, De carne somos, El gordo y el flaco, Ritmo de la noche y, muchos años después, Peligro Sin Codificar.

Montejo también incursionó en la música. En 1986 también editó el disco "Pero qué te pasa, loco?", una producción que reunía canciones, imitaciones y humoradas vinculadas con su popular creación.

En 2008, su historia llegó a la pantalla a través del mediometraje documental "Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo", dirigido por Damián Pantaleone, que recorrió su vida y su carrera.

Aunque con el paso de los años se alejó de los principales escenarios televisivos, el personaje continuó siendo parte de la memoria popular. Su particular estética y sus frases permanecieron asociados a una época de la televisión argentina.

Con su muerte, el espectáculo nacional despide a un humorista que consiguió construir con gran éxito una identidad propia y dejar una marca en varias generaciones.