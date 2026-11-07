Murió Sergio "El Gallego" Ramírez, el histórico director y productor de televisión que ganó doce Premios Martín Fierro

Sergio “El Gallego” Ramírez, el histórico director de contenidos y productor de televisión en canales muy importantes, murió este viernes 6 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Montagna quien lo despidió con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

¿Quién era Sergio El Gallego Ramírez?

Sergio “El Gallego” Ramírez fue un referente histórico de la televisión y la producción audiovisual argentina, reconocido director de contenidos, programador y productor general con una trayectoria de más de 30 años en la industria nacional e internacional.

Fue productor ejecutivo de programas emblemáticos como Fax, el programa conducido por Nicolás Repetto, y la ficción Hombres de Ley, emitida por ATC.

También se desempeñó como gerente de programación de canales de aire, director de contenidos para un grupo de 12 señales y productor general en emisoras líderes como Telefe, América TV, Canal 13 y Claxson.

Se transformó en fundador y socio-director de productoras independientes como Naya Films y Error 170, enfocadas en el desarrollo de formatos, programas de aire y series documentales para plataformas y televisión paga.

Debido a su larga trayectoria y después de tantos años de esfuerzo, logró ganar 12 premios Martín Fierro, incluyendo el prestigioso Martín Fierro de Oro y un galardón obtenido en 2022 en la categoría de documental.

Murió Sergio El Gallego Ramírez. (Captura: X)

El periodista lo recordó como "pionero, generoso y querido por la industria", siendo así la persona que había hablado con Adrián Suar en los años 90 para lanzar su propia productora, uno de sus máximos sueños. Tiempo después, aquel proyecto se terminó transformando en Pol-ka.

"En su etapa más reciente, formaba parte de Kuarzo, donde lo conocí al coincidir en Editando Tele. Te voy a extrañar Galle", remarcó Pablo Montagna.