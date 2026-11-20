Mario Pergolini le dedicó un sentido mensaje a Mariano Chihade, el productor, marido de Mariana Fabbiani y flamante director ejecutivo integral de Canal 9 tras la venta de su productora Mandarina Contenidos, luego de que haya tenido que ser operado por un tumor cerebral.

Esta noticia consternó a todo el mundo televisivo, sobre todo a aquellos que lo conocen, por lo que el conductor aprovechó su emisión de Otro día perdido (El Trece) para dejarle unas palabras de aliento.

En primer lugar, lo destacó: "Todos los que hacemos este programa lo conocemos, una persona conocida en producción además de ser esposo de Mariana Fabbiani".

Mario Pergolini

“Le queríamos mandar un abrazo a él y a toda su familia. Son personas que conocemos, queremos, él es un tipo joven… esperemos que todo salga bien. Seguramente será así”, se mostró muy afectivo.

Además, se atajó de las críticas por no haberse pronunciado anteriormente: “Iba a decir todo esto ayer pero me olvidé, por eso lo hago hoy”.

Cómo se encuentra la salud de Mariano Chihade

El productor fue operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral, y el conductor de LAM (América TV) dio todos los detalles.

“Lo quiero mucho a Mariano Chihade, hace muchos años que trabajamos juntos de manera excelente y, el lunes, en una resonancia que se fue a hacer le detectaron un tumor en el cerebro, en el hemisferio derecho”, contó. Y aclaró: “Cuento esto porque se dijeron cosas inexactas, como que tuvo un ACV”.

Luego, De Brito contó que lo fue a visitar al hospital: "Ayer estuve con él. Estaba perfecto. Estaba asustado, por supuesto. Tiene dos hijos muy chicos, Matilda y Máximo. Él tiene 51 años y es un tipo saludable”.

Mariano Chihade

“Le encontraron un tumor bastante importante y le dijeron que no se podía ir. La llamaron a Mariana Fabbiani, que estaba viviendo a América. Mariana va a estar con su marido para escuchar lo que le decía el médico y lo trasladan al Fleni”, informó.

Por otro lado, comunicó cómo dieron los resultados que le realizaron post operación y afirmó: “Le hicieron las pruebas cognitivas post operación y respondió perfecto. La conoció a Mariana. Hasta hablaba de cosas que hablaba antes de la operación”.