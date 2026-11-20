Analía Franchín se refirió a las palabras de Ángel de Brito que le atribuían a ella la responsabilidad de haber lanzado el rumor acerca de un supuesto vínculo amoroso fugaz entre la China Suárez y Leandro Paredes del que, hasta el momento, no hay ninguna prueba.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Analía Franchín?

El conductor dijo en su programa Ángel Responde (Bondi Live) que no tiene nada que ver con el enigmático que mencionó día atrás, que lo que él simplemente hizo fue explicar el que previamente había lanzado Franchín en el programa de Georgina Barbarossa. También apuntó contra el periodista Fede Flowers como responsable de haber lanzado la fake news.

"A mí no me consta, no tengo nada que ver, fue algo que dijo Fede, Paredes le escribió a Fede Flowers y Analía que hizo el enigmático en lo de Georgina y no lo revelaron. Yo estaba explicando lo que había dicho Analía", señaló al respecto.

El tema escaló y hasta comenzó a hablarse de aprietes y amenazas. Ante esta situación, la reacción tanto del conductor como de la panelista de A la Barbarossa fue negar todo tipo de responsabilidad.

¿Qué dijo Analía Franchín sobre Ángel de Brito?

La explicación de de Brito no tardó en llegar a oídos de la panelista de Georgina Barbarossa y sentó su posición al respecto. En relación con un supuesto encuentro de la actriz con un futbolista casado durante un viaje a París en 2021, Franchín dio una explicación que no conformó en las redes.

"Yo hice un enigmático porque estábamos jodiendo en mi programa, cargando a alguien, era una interna del programa", comenzó diciendo Franchín en un audio que pasó al aire el periodista de Primicias Ya Nahuel Saa.

"No tenía nada que ver con nadie, yo no nombre a nadie", sumó al breve descargo. Finalmente, la panelista apuntó directamente contra el conductor de LAM: "No se lo que hizo Ángel, es responsabilidad de él, no mía".