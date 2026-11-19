Mariano Chihade, el productor, marido de Mariana Fabbiani y flamante director ejecutivo integral de Canal 9 tras la venta de su productora Mandarina Contenidos, fue operado en las últimas horas y Ángel de Brito reveló cómo se encuentra su salud.

El nuevo parte médico del Instituto Fleni con fecha 18 de noviembre de 2026 y firmado por el Director Médico, Dr. Hernán Cohen Arazi, comunicó: "El paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.

Parte médico Mariano Chihade tras ser operado.

El productor fue operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral, y el conductor de LAM (América TV) dio todos los detalles.

“Lo quiero mucho a Mariano Chihade, hace muchos años que trabajamos juntos de manera excelente y, el lunes, en una resonancia que se fue a hacer le detectaron un tumor en el cerebro, en el hemisferio derecho”, contó. Y aclaró: “Cuento esto porque se dijeron cosas inexactas, como que tuvo un ACV”.

Luego, De Brito contó que lo fue a visitar al hospital: "Ayer estuve con él. Estaba perfecto. Estaba asustado, por supuesto. Tiene dos hijos muy chicos, Matilda y Máximo. Él tiene 51 años y es un tipo saludable”.

“Le encontraron un tumor bastante importante y le dijeron que no se podía ir. La llamaron a Mariana Fabbiani, que estaba viviendo a América. Mariana va a estar con su marido para escuchar lo que le decía el médico y lo trasladan al Fleni”, informó.

Además, detalló: “Hoy entró a quirófano. La operación fue extensa y salió perfecto. Le extirparon el tumor. Ahora viene toda la recuperación. Está en terapia intensiva”.

Por otro lado, comunicó cómo dieron los resultados que le realizaron post operación y afirmó: “Le hicieron las pruebas cognitivas post operación y respondió perfecto. La conoció a Mariana. Hasta hablaba de cosas que hablaba antes de la operación”.

“Fue una conmoción importante cuando me enteré. Mariana está al lado de sus hijos, que son chiquitos. Ahora a esperar la evolución de Mariano”, concluyó Ángel de Brito en LAM (América TV).

¿Qué es una imagen nodular?

De acuerdo a la Clínica Mayo, una imagen nodular cerebral es un hallazgo descriptivo en una tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que indica la presencia de una pequeña masa o lesión redondeada en el tejido del cerebro. Este término describe únicamente la forma de la lesión en el estudio, por lo que no constituye un diagnóstico definitivo por sí mismo.