Sofía Gonet sorprendió a su mamá Milena Gonet con un viaje soñado a París, Francia, y compartió en la red cada momento. La influencer incluso mostró la suite de lujo del Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles donde se hospedó.

Sofía Gonet en el Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles

En su más reciente vlog en TikTok, plataforma donde es muy activa con su comunidad, Sofía "La Reini" Gonet hizo un recorrido de la suite en el Airelles Le Grand Contrôle, dentro del dominio del Palacio de Versalles, donde ella y su mamá se hospedaron para vivir una experiencia de lujo histórico del siglo XVIII con el máximo confort contemporáneo.⁠

Gonet presentó el lugar como “uno de los hoteles más lujosos de Francia adentro del mismísimo Palacio de Versalles”. Se trata de una suite amplia, con ambientes conectados, con doble living, techos altos, con las paredes revestidas con telas de la prestigiosa Maison Pierre Frey (flores, Toile de Jouy, motivos inspirados en los archivos del palacio), boiseries, espejos con marcos dorados, lámparas y arañas de cristal de época, chimeneas de mármol, parquet Versailles, alfombras de lana y mobiliario de época restaurado.

Sofía Gonet en el Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles

El baño es amplio y lujoso, con bañera freestanding (se instala de forma independiente sin necesidad de empotrarla contra una pared) con vista a los jardines de la Orangerie o al palacio, ducha de lluvia a la italiana, y aseo japonés separado. Sales aromáticas y velas preparadas para el baño.

Entre las excepcionales comodidades que brinda el alojamiento, está el minibar de cortesía (productos orgánicos franceses, chocolates, cócteles premezclados), máquina de café, té de estilo Marie-Antoinette, desayuno firmado por Alain Ducasse y acceso al spa Valmont. También tiene sábanas perfumadas, pijamas de algodón, antifaces de satén, y detalles de turndown (té de manzanilla, etc.). Algo notable, que acerca aún más a la época, es que cada huésped tiene un mayordomo a su servicio.

Sofía Gonet en el Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles

Si bien "La Reini" no detalló el nombre de su habitación, el Airelles Le Grand Contrôle tiene de 13 a 15 habitaciones y suites en total. La descripción coincide con el estilo romántico y en tonos rosa de suites como la Madame de Fouquet. Todas están decoradas individualmente en estilo del siglo XVIII, con muebles de época o réplicas históricas, telas Pierre Frey, lustres de cristal y bañeras independientes. Están repartidas entre el Grand Contrôle (edificio principal) y el Petit Contrôle, lo que garantiza una experiencia íntima y personalizada.

Las habitaciones y suites del hotel, se dividen en Deluxe (de 35-55 m², que hospeda a 2 personas), Premier Suites (de 120 m², que hospeda a 2 personas), Suites Signature (de 150 m², que hospeda hasta a 5 personas), y lo más exclusivo: Le Grand Appartement (de 300 m², con terraza de 30 m² + Turgot, que hospeda hasta 6 personas) y Pavillon des Jardiniers (de 240 m², que hospeda hasta 6 personas, es más privada y contemporánea).

Sofía Gonet en el Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles

Todas las suites llevan nombres de figuras históricas vinculadas a Versalles (Madame de Fouquet, Jacques Necker, Rose Bertin, etc.) y están decoradas con mobiliario y detalles del siglo XVIII.

Sofía Gonet en el Airelles Le Grand Contrôle dentro del complejo del Palacio de Versalles

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Airelles Le Grand Contrôle?

Hospedarse en el Airelles Le Grand Contrôle es una experiencia de ultra-lujo, con tarifas elevadas que van desde unos € 2.000 a € 20.000 por noche. Los precios reales varían mucho según la temporada, la habitación, la disponibilidad y si reservas paquetes especiales. A estos precios hay que sumar impuestos (alrededor del 14-15 %).

El viaje ya se empezó a documentar desde el avión, donde la influencer, fiel a su sinceridad sin filtro, confesó que “intenté sacar business de rata hoy a último momento y sí, salía más barato y no había más, así que estamos en economy”. Mientras que su mamá destacó: "No me hubiera gustado pagar aquello, un montón de guita, una amargura".

Luego de más de 10 horas de vuelo, pisaron suelo parisino. Ambas salieron a recorrer los puntos más icónicos de la ciudad. Entre risas, la complicidad se hizo notar cuando su mamá se puso a entonar canciones en un divertido francés improvisado ("La bohème, la bohème"), lo que desató la risa de Sofía. "Chicos, mi mamá no para de cantar en francés y ahora se quiere poner a cantar a la gorra", relató divertida en su cuenta de TikTok.

La agenda incluyó visitas imperdibles como la Torre Eiffel, la imponente zona de Notre Dame, paradas estratégicas para probar los sanguches virales de la ciudad y tardes de compras vintage. Sin embargo, el cansancio acumulado de caminar sin parar hizo que el día cerrara de la mejor manera: "Estábamos cansadas así que volvimos al hotel, pedimos room service y nos vamos a dormir", cerró la Reini, documentando una experiencia inolvidable a la que le quedan muchos más días de viaje.

En medio de su paseo, se cruzaron con la icónica fachada de Moulin Rouge, el cabaret más famoso del mundo, ubicado en el boulevard de Clichy, al pie de la colina de Montmartre.

Más tarde, ambas tomaron un descanso al aire libre y quedaron encantadas con lo que pidieron: "Paramos a comer algo en uno de los bares que rondan la plaza principal. Y obvio nos sentamos en una de las mesitas que dan a la calle. Pedimos una tabla para picar y guau, los quesos, guau".

La jornada siguió con un cambio de planes y de outfit pasando por el hotel para visitar el Palais Galliera, uno de los museos de moda más importantes de París. Desde ahí caminaron hasta Carette, una cafetería aesthetic y viral por su chocolate caliente.