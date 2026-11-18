Mariana Fabbiani atraviesa un delicado momento familiar tras la internación de su marido, Mariano Chihade, y compartió un mensaje de agradecimiento para todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó la conductora de DDM (América TV) a través de sus historias de Instagram.

El mensaje de Mariana Fabbiani sobre su marido Mariano Chihade tras su internación. (Captura Instagram: @marianafabbiani)

"Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", agregó con los emojis de unas manos en oración y un corazón rojo.

El mensaje de Mariana Fabbiani sobre su marido Mariano Chihade tras su internación. (Captura Instagram: @marianafabbiani)

Por otro lado, publicó una fotografía de una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación de representa a la Virgen María a la que muchas personas recurren en momentos de dificultad. Se puede observar en la imagen cómo la sostiene con su mano.

¿Por qué internaron a Mariano Chihade?

La productora Mandarina compartió el parte médico de Mariano Chihade, quien se encuentra internado en la Fundación Fleni, a la espera de una intervención quirúrgica tras la realización de estudios.

El documento oficial emitido por Fleni (sede Belgrano), con fecha 17 de noviembre de 2026 y firmado por el Director Médico, Dr. Hernán Cohen Arazi, indica que "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro".

Parte médico de Mariano Chihade.

"Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia", agregaron.

¿Qué es una imagen nodular?

De acuerdo a la Clínica Mayo, una imagen nodular cerebral es un hallazgo descriptivo en una tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que indica la presencia de una pequeña masa o lesión redondeada en el tejido del cerebro. Este término describe únicamente la forma de la lesión en el estudio, por lo que no constituye un diagnóstico definitivo por sí mismo.

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

Según el anuncio oficial del Grupo Octubre, propietario de Canal 9, del 28 de octubre de 2026, el conglomerado de medios de comunicación y de iniciativas culturales, educativas y sindicales en Argentina, adquirió el 100 % del paquete accionario de Mandarina Contenidos, fundada por Chihade en 2005 por Mariano Chihade, operación que incluye también el canal de streaming Bondi. En el marco de ese acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9.

Los programas que produce Mandarina para América TV (como LAM, El diario de Mariana, SQP y BTV) continúan al aire con normalidad según los contratos vigentes, aunque hay especulaciones sobre posibles cambios futuros.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

El comunicado explica que "En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.