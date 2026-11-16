Lali Espósito publicó fotos inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat y reveló detalles íntimos de la celebración.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes con agradecimientos a las personas que hicieron de su boda un día especial.

Primero, la cantante subió una postal de Majo Riera y Marcela Amado, su mamá y la de Pedro, y escribió: "Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional".

Lali también destacó el trabajo de Claudia Villafañe, quien estuvo a cargo de la boda, y celebró: "Gracias por todo el trabajo y cariño extra, y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable".

Lali Espósito continuó con los agradecimientos y mencionó a Maru Venancio, su amiga y estilista, quien además se llevó el ramo: "Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso".

El peluquero estrella de las famosas Juan Manuel Cativa dijo presente en el casamiento y la intérprete manifestó: "Lo vuelvo loco y él a mí. Siempre acompañándome. Te quiero".

A su vez, Lali hizo referencia a la tan cuestionada torta de bodas realizada por Damián Betular y reveló el pedido que le hizo: "Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...".

Además contó que le dio como referencia al pastelero una foto de la torta del casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe, que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 1989 en el Luna Park.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat disfrutaron de su gran día rodeados de amigos y familiares, y sellaron su amor.

En otras fotografías, la cantante lució más en detalle su vestido blanco, así como también el traje de su marido para la ocasión.