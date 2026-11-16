Sofía Jujuy Jiménez anunció que está embarazada, a la espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea.

La actriz y comunicadora social dio la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos luciendo su pancita.

"Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: voy a ser mamá", escribió Sofía Jujuy Jiménez.

"Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total", describió en una imagen donde se la ve con el test de embarazo en la mano.

Luego, la influencer le dedicó un mensaje a su pareja: "Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del mundo".

"La primera vez que escuchamos tu corazoncito mi vida, no me lo olvido más", añadió al compartir el video del especial momento.

"Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro, que por momentos sigo sin caer", expresó.

También retrató cuando le contó a su mamá que estaba esperando un bebé y reveló que durante la caminata a Luján ya sabía de su embarazo: "Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la virgencita".

"Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar mi amorcito", celebró con alegría Sofía Jujuy Jiménez.