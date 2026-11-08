Claudia Villafañe habló sobre el casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras estar a cargo de la organización

Claudia Villafañe estuvo en el foro anual WEF Argentina (Women Economic Forum) y habló sobre su empresa de organización de eventos, Plan V. Sin embargo, sorprendió al dar detalles sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

¿Qué dijo Claudia Villafañe sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

"El casamiento de Lali y Pedro empezaba temprano y el día anterior me había dormido a las 6 de la mañana por un cumpleaños de 50, pero a las 10 me levanté y me fui a San Telmo a estar en los últimos detalles", comenzó la empresaria en el foro, y sumó: "Perdón a todos los que me preguntaron que les tuve que mentir, no podía decir nada".

"Con mi equipo nos dividimos, yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando de todos los detalles. Estamos al pie del cañón para que no falte nada y que se sientan contenidos, es un día muy especial para ellos", cerró Claudia Villafañe sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

¿Cómo fue el insólito robo que sufrió Lali Espósito en su casamiento?

Fue Pedro Rosemblat quién reveló en su programa de streaming de Gelatina: "Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El 'casco' fue una parte imprescindible del look de la novia", y reveló que al otro día la cantante no lo encontró: "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'".

Finalmente, revelaron una imagen en donde se veía a Ian, un productor del canal, retirarse con el mesh hat de Lali Espósito. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven y cerró: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón".