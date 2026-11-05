Lali Espósito y Miranda!, el dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, volvieron a revolucionar a sus fanáticos al anunciar que presentarán en vivo su nuevo disco BAILAR O MORIR (BOM).

Mediante sus redes oficiales, compartieron el anuncio más esperado: realizarán tres fechas en el Movistar Arena el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 donde tocarán todos los temas de este disco, así como algunos de sus mayores éxitos por separado.

Esta noticia llega días después del lanzamiento de las 10 canciones que conforman este icónico junte del pop que reúne sonidos del italo disco, dance pop y house.

Así como lo propone el disco en sí, la idea es convertir el escenario en una pista de baile que incentive a su público a hacer lo mismo.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Lali y Miranda!?

Las entradas estarán a la venta mediante la página oficial del Movistar Arena.

La preventa exclusiva será para clientes del Banco Provincia y comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10 hs. Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del este banco podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Lali Espósito y Miranda! en el Movistar Arena

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas, ese mismo día.