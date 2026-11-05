jueves 05 de noviembre del 2026
GRAN EVENTO POP Hoy 15:59

Lali Espósito y Miranda! presentarán su álbum BOM en el Movistar Arena: cómo comprar entradas

La artista y el dúo harán tres shows en vivo para interpretar las 10 canciones de su producto en conjunto.

Lali Espósito y Miranda!
Lali Espósito y Miranda! | BOM

Lali Espósito y Miranda!, el dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, volvieron a revolucionar a sus fanáticos al anunciar que presentarán en vivo su nuevo disco BAILAR O MORIR (BOM). 

Mediante sus redes oficiales, compartieron el anuncio más esperado: realizarán tres fechas en el Movistar Arena el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 donde tocarán todos los temas de este disco, así como algunos de sus mayores éxitos por separado. 

Esta noticia llega días después del lanzamiento de las 10 canciones que conforman este icónico junte del pop que reúne sonidos del italo disco, dance pop y house. 

Así como lo propone el disco en sí, la idea es convertir el escenario en una pista de baile que incentive a su público a hacer lo mismo.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Lali y Miranda!?

Las entradas estarán a la venta mediante la página oficial del Movistar Arena

La preventa exclusiva será para clientes del Banco Provincia y comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10 hs. Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del este banco podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

Lali Espósito y Miranda! en el Movistar Arena
Lali Espósito y Miranda! en el Movistar Arena 

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas, ese mismo día.

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