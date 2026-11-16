Murió la hermana de Liliana Parodi, Claudia: la conmovedora publicación que le dedicó

La periodista Liliana Parodi atraviesa uno de los momentos más doloroso de su vida. Su hermana, Claudia Parodi, murió tras una larga enfermedad. A través de la red, la ex gerenta de programación y de noticias de América TV publicó una desgarradora carta, que acompañó con postales juntas.

Liliana Parodi y su hermana Claudia. Crédito: Liliana Parodi Instagram

"De repente, el mundo se detiene y esa que fui con vos también se va", inicia la dedicatoria. Y continúa: "Como la mayoría de los niños, en mi primera infancia quería tener un hermanito, ya era una niña grande de seis años y aún era sola".

"Fuiste mi primera hermana y me dejaron bautizarte. En realidad, solo pude elegir tu segundo nombre y fue así como te llamamos toda la vida, Claudia. Tu primer nombre, Aurora, era el de la abuela paterna, pero nos parecía justo eso era un nombre de abuela", siguió la remembranza.

Liliana Parodi y su hermana Claudia. Crédito: Liliana Parodi Instagram

"Fuiste una nena regordeta, de esas que todas las tías dicen: ¡Qué linda y grande está!. Apenas un año después nació el varón, Daniel, y dos después la otra nena, Cristina. Ya éramos multitud y hubo que compartir todo: lo bueno, lo no tan bueno, pocas veces la abundancia, muchas veces la pobreza, pero siempre nos tuvimos los unos a los otros, con nuestra madre al frente de la banda", recordó, mencionando a sus otros dos hermanos.

Liliana Parodi y sus hermanos. Crédito: Liliana Parodi Instagram

Parodi evocó la meternidad y el casamiento de su hermana: "Como en todas las familias, apenas pasada la adolescencia empezó el camino individual y vos decidiste que el tuyo fuera la maternidad por sobre todas las cosas. Me contaste a mí antes que a nadie tu primer embarazo a tus diecinueve añitos. Inmediatamente armamos la boda y fuiste la novia más linda y feliz. Conservo esa foto con tu carita redonda sonriendo. Nació tu primogénita y, a pesar que la vida no te había colmado de bienestar económico, lo que para mí era una tragedia, tuviste siete hijos más que te hicieron abuela once veces".

La hermana de Liliana Parodi, Claudia, en su casamiento. Crédito: Liliana Parodi Instagram

"Nunca podré saber cómo habrán sido tus días y noches para criar y cuidar a una familia tan numerosa. Lo hiciste en silencio, sin quejarte y, más aún, disfrutando de lo que para mí es inimaginable y heroico. Como cuando me permitiste bautizarte (jaja no te podías negar porque aún no habías desplegado tu fuerte carácter y convicciones), también me permitiste acompañarte en este tiempo de lucha y dolor contra ese monstruo que, con sus garras en forma de tentáculos, va lastimando tu cuerpo, tu alma y a todos los que te amamos", señaló en otro tramo de su misiva.

La hermana de Liliana Parodi, Claudia. Crédito: Liliana Parodi Instagram

Sobre el final de su extensa y emotiva carta, Liliana Parodi, reflexionó: "Pero prefiero sentir que estuvimos este tiempo compartido con mucha felicidad porque, junto con Uli, pudimos mimarte, darte algunos gustos, reírnos, ponerse los dos siempre en contra mío para hacerme renegar, mirar chimentos y comentarlos, armar reuniones familiares, festejar cumpleaños, pasear por Chascomús, ver a Colapinto desde el balcón, ir con los hermanos a ver a Palito, comer todo lo rico que pudieras y compartir pequeños grandes momentos que ahora son inolvidables".

"Gracias a la vida que me dio esta oportunidad de tenerte cerca y cuidarte y que me acompañaras a las charlas Silver. Sos la única de la familia que siempre se divirtió y le gustó verme cerca de los famosos. Podríamos decir que eras la más cholula y disfrutabas de cada uno de mis logros y te enojabas cuando alguien me hacía daño".

Liliana Parodi y sus hermanos. Crédito: Liliana Parodi Instagram

"Obvio, de allí donde estés, porque mientras yo esté acá esa que fuiste conmigo seguirá estando, estoy segura que me seguirás cuidando porque sabés que pienso eso. A mí me tocó cuidarte este tiempo y estoy segura que hubieses hecho lo mismo y lo seguirás haciendo. Siento tu amor y protección conmigo. Te amo, Hermanichu", concluyó la periodista.