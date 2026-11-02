Se conoció la verdad detrás de la torta de bodas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente ya se casaron, pero continúa levantando polémica en las redes su torta de bodas, elaborada por Damián Betular. Primero, llamó la atención el megaoperativo desplegado para ocultarla; ahora, aparecieron más detalles sorprendentes.

¿Qué se sabe de la torta de bodas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Sin duda, el casamiento de la artista con el periodista despertó la atención de la opinión pública y generando una innumerable cantidad de comentarios de todo tipo en las redes.

Lali y Pedro se casaron el sábado 31 y fueron conociéndose detalles de la esperada boda. Uno de los que más llamó la atención fue el pastel de bodas.

El excesivo despliegue montado en torno a ella para sacarla de una camioneta e ingresarla al salón provocó la reacción en las redes sociales donde muchos coincidieron en que "no era para tanto", y que el intento -en vano- de evitar que se vea no tenía ningún sentido. La posterior filtración de una foto de la enorme torta generó también una ola de críticas negativas.

El posteo de la usuaria @_JulietaBelen donde reveló el misterio de la torta | Captura X

Lo cierto es que en medio del debate, apareció una usuaria de nombre Julieta Belén (@_JulietaBelen) que aseguró que fue su novio el que le hizo las bases de la torta a Betular.

En su cuenta de X, la joven escribió: "Mi novio le hizo las bases de la torta inmensa a Betular para el casamiento de Lali y Pedro. Gente que sí. Orgullo nacional Ivancito. Instagram: MAPTELGOPOR. Es genio, yo les avisé".

Ante la novedad, muchos empezaron a creer que la torta en realidad era falsa y que habría formado parte de la decoración. Sin embargo, Julieta aclaró: "Betular o cualquier pastelero usa las bases para sostener y transportar. Parte de esa torre gigante es real, uno o dos pisos son reales. El resto es parte del armado seguro y decoración".

Tras el comentario de otra usuaria que explicó que es casi imposible transportar una torta de ese tamaño ya montada y que hay una torta falsa para exhibir y otra no tan decorada para servir, Julieta Belén escribió: "¡Exacto!"

Finalmente, en el Instagram del emprendimiento de elaboración de bases de telgopor para tortas se subió un video con lo que sería la estructura de la torta de casamiento de Lali y Pedro o una similar de nueve pisos con el texto: "Falsa torta para una gran boda. Nueve pisos. Un metro y medio. Entre telgopores y amores".

¿Cómo fue el megaoperativo de la torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente se casaron el sábado 31 de octubre, y se conocieron algunos detalles de la celebración. La cantante y el conductor dieron el "sí" rodeados de sus afectos más cercanos en una ceremonia íntima, en el barrio porteño de San Telmo.

Durante todo el día, distintos medios estuvieron en la puerta del lugar donde se llevó a cabo el festejo, y lograron capturar algunas imágenes.

Desde el sitio Farandula Show, por ejemplo, mostraron cómo fue la llegada de la torta de bodas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en medio de un megaoperativo para que no se diera a conocer.

Mozos taparon con una tela blanca el trayecto que recorrió la torta desde el camión hasta la puerta de entrada al salón, y evitaron que la prensa pudiera fotografiarla.

Damián Betular elaboró el pastel y lo llevó a Casa Carlos para entregárselo a los novios. Este despliegue generó debate en las redes sociales y dividió opiniones, ya que algunos calificaron como "ridículo" el hecho de ocultar de esa manera la preparación.

Una vez finalizada la boda, en Instagram se difundió una foto de la torta en cuestión y se reveló el misterio. La misma tenía nueve pisos y una decoración sofisticada en color blanco con cintas, volados y detalles en tonos rosas.