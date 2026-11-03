Pedro Rosemblat aprovechó la repercusión de su casamiento con Lali Espósito para dar a conocer la historia detrás del traje que llevó para este día tan especial.

El sábado 31 de octubre, el periodista lució un traje oversize cruzado color beige, con solapas en pico y cierre de 6 botones, el cual fue muy criticado en la red.

Por esa razón, el líder de Gelatina quiso compartir lo significativo que era para él esta pieza: "Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati. Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca: se llama Carbone".

El traje de Pedro Rosemblat

"Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable, entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati, andá a Carbone", siguió contando en su cuenta de Instagram.

Entonces, explicó que este traje lo hizo sentir extremadamente cómodo durante todo el día: "No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ¡Ya hermano, mirá lo que es esto. No es un traje, es un Carbone".

Finalmente, quiso acudir al humor para hacer mención a otro elemento de su vestimenta: "Las medias me las compró mi mamá".

¿Cómo son las imágenes de la boda que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Este sábado 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una antigua casona de San Telmo. Ahora, la pareja decidió compartir imágenes inéditas de la boda en sus cuentas oficiales de Instagram.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, escribieron junto al posteo en sus redes.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Las imágenes que subieron en sus cuentas de Instagram se los puede ver bailando, frente a un ventanal, con la gran torta que les preparó Damián Betular, abrazados y sonriendo. Además, se ve el traje beige que utilizó el conductor y el hermoso vestido blanco que eligió la cantante de pop.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La publicación que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat cosechó más de un millón de "Me Gustas" en menos de una hora y miles de comentarios en donde los usuarios aprovecharon la oportunidad para felicitar a la pareja.