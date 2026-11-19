Este jueves 19 de noviembre Rodrigo de Paul sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir el entusiasmo que le causa la cuenta regresiva para su casamiento con Tini Stoessel.

¿Qué dijo Rodrigo de Paul sobre su casamiento con Tini Stoessel?

El mediocampista de la Selección Argentina decidió compartir en sus historias una selfie donde se lo veía sonriente luciendo una gorra blanca y una musculosa azul. Junto a la misma escribió: “En un mes me caso”.

La historia que compartió Rodrigo de Paul.

Recordemos que el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel será el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Además, aseguraron que el evento tendría una puesta en escena pensada especialmente por la cantante.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Tini y Alejandro Stoessel?

“Se estuvo hablando de nuevo de Tini, tengo bastante data. Primero, desmentir que Tini no se casó por civil, no hubo ningún casamiento secreto”, comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda, y sumó: “No hay acuerdo firmado, hay casi un acuerdo firmado. Trascendieron cifras, que es el 70 para Tini y 30 para él. Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presenta al padre”.

“Los números me dicen que no es exactamente un 70-30, pero está muy cerca de la realidad, porque todavía siguen peleando por el uno más, uno menos”, continuó Yanina Latorre y detalló: “Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro. No la que vive su familia, la nueva de ella. Y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo”.

“Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%. El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta”, reveló la presentadora y cerró sobre Tini y Alejandro Stoessel: “Porque él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior. Como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo. Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades”.