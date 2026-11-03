martes 03 de noviembre del 2026
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Lollapalooza Argentina 2027 anunció su grilla día por día: cuándo tocan David Guetta, Travis Scott, The Killers, Tini Stoessel y Charli XCX

El festival se prepara para su 12 edición en el Hipódromo de San Isidro, e incluye a Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, K4OS y Santos Bravos. Dónde conseguir las entradas

Line Up Lollapalooza 2027
Line Up Lollapalooza 2027 | Web

Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, y ya se conocen qué artistas se presentarán en cada uno de los 3 días del festival.

Lollapalooza Argentina 2027
Lollapalooza Argentina 2027

Viernes 12 de marzo

  • Headliners: The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy. 
  • Otros artistas: Dillom, Malcolm Todd, RAYE, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mind Enterprises, AYYBO, ADÉLA, Ela Taubert, Midnight Generation, Princesa Alba, Natalia Lacunza, Kchiporros, Las Sombras, Folgar, Santos Bravos, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro y Pato Mallet, Las Sombras.

Sábado 13 de marzo

  • Headliners: Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age, Rawayana. 
  • Otros artistas: Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Carlita, Sammy Virji, Tiga, Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Broke Carrey, Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola. 

Domingo 14 de marzo

  • Headliners: Charli xcx, David Guetta, Sombr
  • Otros artistas: Cage the Elephant, Dominic Fike, Lola Young, Leon Bridges, Usted Señalemelo, The Avalanches, Boy Harsher, Snow Strippers, K4OS, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

¿Cuánto salen las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027?

Las entradas para los tres días del Lollapalooza Argentina 2027, se podrán adquirir mediante www.allaccess.com.ar

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