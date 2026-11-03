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Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, y ya se conocen qué artistas se presentarán en cada uno de los 3 días del festival.

Lollapalooza Argentina 2027

Viernes 12 de marzo

Headliners : The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy.

: The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy. Otros artistas: Dillom, Malcolm Todd, RAYE, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mind Enterprises, AYYBO, ADÉLA, Ela Taubert, Midnight Generation, Princesa Alba, Natalia Lacunza, Kchiporros, Las Sombras, Folgar, Santos Bravos, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro y Pato Mallet, Las Sombras.

Sábado 13 de marzo

Headliners : Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age, Rawayana.

: Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age, Rawayana. Otros artistas: Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Carlita, Sammy Virji, Tiga, Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Broke Carrey, Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo

Headliners : Charli xcx, David Guetta, Sombr

: Charli xcx, David Guetta, Sombr Otros artistas: Cage the Elephant, Dominic Fike, Lola Young, Leon Bridges, Usted Señalemelo, The Avalanches, Boy Harsher, Snow Strippers, K4OS, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

¿Cuánto salen las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027?

Las entradas para los tres días del Lollapalooza Argentina 2027, se podrán adquirir mediante www.allaccess.com.ar: