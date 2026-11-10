Revelaron los detalles del acuerdo económico entre Tini y Alejandro Stoessel tras la interna familiar

Hace meses Tini Stoessel protagoniza una fuerte interna familiar con Alejandro Stoessel, su padre, por las ganancias que genera con su carrera musical. Desde Intrusos aseguraron que ambos habrían llegado finalmente a un acuerdo.

¿Cómo es el acuerdo económico entre Tini y Alejandro Stoessel?

"El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro", comenzó Daniel Ambrosino en el ciclo de América TV y detalló: "Martina ya aceptó que fuera este 70 y 30%. Tienen que firmar todo, hay una cuestión que tiene que ver con todo lo administrativo económico porque hay que hacer mucho traspaso de firmas".

"Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que está ahora. Esa es la única casa que Tini quisiera tener", continuó el periodista sobre el arreglo de Tini y Alejandro Stoessel, y detalló: "Las cuentas LLC de Estados Unidos que están a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal".

Por último, desde Intrusos aseguraron: "Hay un contrato de confidencialidad donde en ese contrato figuraría que Alejandro Stoessel no se quedó con ninguna parte de dinero".

¿Qué se sabe sobre el show cancelado de Tini Stoessel en Miami?

Tras la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami y sus comunicados sobre lo sucedido, desde Sálvense quien Pueda dieron detalles de los inconvenientes que atravesó la cantante en Estados Unidos.

"En las próximas horas, Tini saldrá con el comunicado oficial de todo lo que fue lo técnico del show que no se hizo", comenzaron desde el ciclo de América TV y sumaron: "Varias cosas quiero explicar, una es la postura que tomó el lugar donde se hacía el show, que nada tenía que ver, porque todo show tiene su promotor local. Ese promotor local es el que se encarga".

"Lo que Tini va a mostrar en las próximas horas es todo lo que sucedió durante el día, porque no es la culpa del lugar, sino del promotor local, quién no habría cumplido en forma y tiempo para la seguridad de la artista. El minuto a minuto es que durante varias horas alguien te diga 'ahora va'", continuaron y agregaron sobre Tini Stoessel: "No había ni perchas en el lugar, no había una tabla de planchar".

"El inclumplimiento era tanto que ella dijo 'yo no lo puedo hacer'. Las pantallas no estaban alineadas, porque la máquina de humo no estaba, porque no habían probado todo lo que era seguridad. No pudo ensayar en el escenario con sus bailarines", cerraron desde Sálvese quien Pueda.