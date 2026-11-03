Tini Stoessel repudió el ataque transfóbico en Palermo: "Qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir"

Tini Stoessel repudió el aberrante ataque transfóbico en Palermo a través de un firme mensaje en las redes sociales.

La cantante se sumó a otras colegas como Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes, y manifestó su indignación.

"Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A CAZARLAS. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo?", sentenció.

"¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo?", expresó.

"¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+? Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado", continuó.

"La lucha sigue, sí. Pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans", cerró categórica Tini Stoessel.

¿Qué dijo Lali Espósitio tras el ataque transfóbico en Palermo?

Lali Espósito se expresó sobre el aberrante ataque transfóbico en los Bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, perpetrado por un grupo de jóvenes.

Con su casamiento aún en los titulares, sobre todo lo referente a su torta de casamiento, Lali se indignó y cuestionó la agenda y las prioridades de los periodistas: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio", visibilizó y repudió en su cuenta de Instagram.

El episodio al que hizo referencia ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche en los bosques de Palermo, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los atacantes les arrojaron palos, ramas, piedras, conos de tránsito y hasta una cubierta, mientras las insultaban y filmaban las agresiones para luego compartirlas en redes sociales. Las imágenes que circularon muestran a los jóvenes mientras hostigaban a las trabajadoras sexuales y se burlaban de ellas. De acuerdo con los testimonios difundidos, las víctimas primero recibieron provocaciones y, cuando intentaron responder verbalmente, los agresores regresaron en grupo para atacarlas.

Tras el episodio, vecinos y automovilistas alertaron a la Policía, cuyos efectivos llegaron al lugar cuando los involucrados ya se habían retirado.

Por su parte, la repercusión sobre la torta de casamiento de Espósito y Pedro Rosemblat comenzó después de la celebración que realizó el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. El pastel, elaborado por Damián Betular, tenía nueve pisos y fue una sorpresa para la cantante.

Filmaciones de la escena (grabadas por los propios atacantes) se difundieron en redes sociales acompañadas de mensajes despectivos como “A correr los trabas” y emojis de risa.

El episodio se produjo a pocos días de la Marcha Nacional del Orgullo 2026. Las autoridades evalúan el uso de cámaras de seguridad y el material audiovisual para identificar a los involucrados. Al momento de los reportes más recientes, no había denuncias formales confirmadas en algunos medios ni detenciones anunciadas.