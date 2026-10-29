Aseguran que Tini Stoessel ya no le dirige más la palabra a su hermano Fran: los motivos

Tini Stoessel rompió todo tipo de contacto con su hermano Francisco, en medio de una cada vea mayor interna familiar. Así lo aseguró Juan Etchegoyen y agregó: "Lo que antes era tenso, ahora es nulo".

¿Por qué Tini Stoessel no le habla a su hermano Fran?

Lo reveló el periodista en su ciclo de Mitre Live. "Una interna que crece a pasos agigantados, que cada vez es peor, que hasta acá tenía a Tini Stoessel por un lado y a sus padres por el otro, ahora suma un nuevo condimento y es el rol, el vínculo de Fran Stoessel con su hermana Tini", comenzó contando.

Etchegoyen recordó como era la situación entre ellos cuando surgió en conflicto familiar: "Cuando salió todo esto, la información que tenía yo era que el tema de Tini era con sus padres, no era con su hermano, que con su hermano mantenía cierta relación, pero las cosas fueron cambiando".

Y sumó en el mismo sentido: "El distanciamiento de Tini con sus padres Alejandro y Mariana está confirmado. Fue el mismo Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel que dijo en la tele que no se hablaban hace dos meses. La data que me dieron en las últimas horas es que la relación de Tini y Francisco Stoessel estaría quebrada por estas horas".

El periodista reveló una frase que le dijo una fuente que resumió la situación entre los hermanos: "Me dijeron que lo que antes era tenso entre Tini y Francisco Stoessel ahora es nulo".

Y amplió la idea: "Que había ciertas conversaciones, algunas que otras esporádicas, pero que ya eso que era tenso, porque además hay que entender a Tini y hay que entender a Fran. O sea, Tini está, quieras o no, enfrentada a sus padres y Fran está en el medio".

También señaló que se cortó completamente la relación entre Fran Stoessel y Rodrigo de Paul, futuro marido de su hermana y su futuro cuñado.

¿Por qué se distanciaron Tini Stoessel y su hermano Francisco?

Evidentemente todo comenzó con el enfrentamiento entre la cantante y sus padres con el pedido de auditoría. Esta situación habría puesto al hermano de Tini entre la espada y la pared.

Tini Stoessel y su hermano Francisco | Instagram

"Fran mantiene un vínculo diario con sus padres, una muy buena relación. Alguien me contó que a Fran le dieron a entender que en esta guerra, en esta interna, debía estar en alguno de los dos bandos, y eligió el de sus padres", reveló el periodista.

Y sumó un dato más que habría indignado a Tini y tiene que ver con los gastos familiares: "También me dijeron que no le habría caído bien a Tini Stoessel que Fran Stoessel haya hecho algunos gastos que incluso han trascendido públicamente en un momento donde la fortuna de los Stoessel está en revisión".

