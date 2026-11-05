Santiago del Moro rompió el silencio tras las declaraciones de Marcelo Tinelli sobre el Bailando: "Él es el uno históricamente"

Tras la confirmación de Marcelo Tinelli que está preparando una nueva edición del Bailando y la inminente llegada de "Dancing with the Stars" a Telefe, Santiago del Moro rompió el silencio y dio su punto de vista ante la posibilidad de competir mano a mano con su colega.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre Marcelo Tinelli?

"Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión", comenzó el conductor en su programa radial, y sumó: "La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste. A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar".

"Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno. Yo solamente soy una persona que ama su trabajo y que le encanta lo que hace. Les cuento la verdad, con este formato vamos a buscar que se me dé la posibilidad de volver a hacer La Cumbre, que fue un éxito que no esperábamos", continuó Santiago del Moro sobre Marcelo Tinelli y cerró: "Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho".

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el Bailando?

"Nosotros estamos preparando un Bailando para la tele, cuándo vi que Telefe está preparando otro formato, nosotros lo estamos preparando hace tiempo, ya vimos estudio y todo", comenzó el conductor en el ciclo de América TV, y sumó: "Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, sino para el mundo digital y de streaming".

"Hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, habrá dos formatos de baile", continuó Marcelo Tinelli, y cuándo le consultaron si le hubiera gustado conducir "Dancing with the Stars" respondió: "Me encantaría por supuesto, pero entiendo que Santiago del Moro es una persona muy cercana a Telefe y me parece perfecto, está muy bueno que lo conduzca".

"El glamour del baile juntado con un montón de situaciones de lo digital está muy bueno", expresó el presentador y cerró cuándo le preguntaron si el Bailando llegaría el año que viene: "Vamos a preguntar a la gente que lo estamos haciendo".