Este fin de semana, Cande Tinelli estuvo invitada en "Dale Match", el nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli en Infobae, y sorprendió al lanzar una fuerte frase sobre la vida amorosa de su padre.

¿Qué dijo Cande Tinelli sobre la vida amorosa de Marcelo?

“Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble”, comenzó la hija del famoso conductor en el flamante ciclo de streaming.

Al escucharla, Marcelo Tinelli comentó: “Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas, y gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías”.

“Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más”, respondió filosa Cande Tinelli.

¿Cómo fue la charla entre Marcelo Tinelli y Lolo al aire?

Desde su nuevo ciclo de stream en Infobae, Marcelo Tinelli estuvo junto a su hijo menor, Lolo, y charlaron al aire sobre los partidos de la semana. Pero eso no fue todo, ya que el conductor también se mostró orgulloso al revelar la carrera que quiere estudiar el joven.

“El martes juega Boca contra Vasco da Gama, ¿cómo lo ves, Lolo?”, le consultó el conductor, y el joven de 12 años respondió: “Para mí gana Boca 1 a 0 y, como empatan en el global termina pasando Boca por penales”. Luego le preguntó por el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, a lo que su hijo expresó: “Yo confío en los equipos argentinos porque los brasileros son pecho frío”.

“A Lolo le encanta el fútbol, quiere estudiar para ser periodista deportivo, lo mismo que estudió el papá”, reveló orgulloso Marcelo Tinelli sobre Lolo, a lo que su compañera Anita Martínez lanzó con humor: “Al fin uno en la casa que va a laburar".