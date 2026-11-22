Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco se casaron el sábado 21 de noviembre, y vivieron una noche inolvidable junto a sus amigos y seres queridos.

La cocinera y el empresario uruguayo finalmente dieron el "sí" tras más de cuatro años de relación, en una ceremonia al aire libre cargada de emoción.

El festejo tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro, donde familiares y amigos de la pareja estuvieron presentes.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco se acercaron al altar acompañados por alguien muy especial: Mirtha, la bulldog inglés de la cocinera que llevó los anillos.

Con una ambientación salida de un cuento de hadas, los novios sellaron su amor en una velada mágica.

Valentina lució un vestido de corte princesa impactante, diseñado por Verónica de la Canal, con una falda en capas y corset bordado.

Luego de la emoción llegó la diversión con la fiesta que tuvo a Moria Casán como protagonista entre los invitados.

Valentina Salezzi está a cargo de la cocina en La Mañana con Moria (El Trece), por lo que todo el equipo del programa estuvo presente en su casamiento.

Moria Casán, Federico Seeber, Nazarena Di Serio, Guillermo Capuya, Pampa Mónaco y Gustavo Méndez acompañaron a la influencer en su día y disfrutaron junto a ella cada momento.

Hernán Lirio, Melina Brizuela, Julieta Nair Calvo y Juli Puente fueron otros de los famosos que participaron de la boda.

La One se robó todas las miradas al ingresar al salón y bailó a más no poder en el centro de la pista mientras era ovacionada por los invitados.

De esta manera, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco tuvieron un casamiento soñado, y compartieron la ocasión con sus seres queridos.