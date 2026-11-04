Marcelo Tinelli habló sobre la vuelta del Bailando: "Lo estamos preparando hace tiempo"

Tras la confirmación de que Telefe prepara la primera versión argentina de "Dancing with the Stars", Marcelo Tinelli estuvo en Sálvese quien Pueda y habló sobre el esperado regreso del Bailando en la pantalla chica.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el Bailando?

"Nosotros estamos preparando un Bailando para la tele, cuándo vi que Telefe está preparando otro formato, nosotros lo estamos preparando hace tiempo, ya vimos estudio y todo", comenzó el conductor en el ciclo de América TV, y sumó: "Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, sino para el mundo digital y de streaming".

"Hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, habrá dos formatos de baile", continuó Marcelo Tinelli, y cuándo le consultaron si le hubiera gustado conducir "Dancing with the Stars" respondió: "Me encantaría por supuesto, pero entiendo que Santiago del Moro es una persona muy cercana a Telefe y me parece perfecto, está muy bueno que lo conduzca".

"El glamour del baile juntado con un montón de situaciones de lo digital está muy bueno", expresó el presentador y cerró cuándo le preguntaron si el Bailando llegaría el año que viene: "Vamos a preguntar a la gente que lo estamos haciendo".

¿Quiénes serán parte de la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina"?

La primera gran novedad de esta entrega del reality es que Marcelo Tinelli estará frente al formato, asumiendo el rol de anfitrión. El icónico presentador deberá tomar el control del lugar, aplicar el reglamento y someter a los participantes a presión extrema para lograr que se rían.

En la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina" los participantes serán Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

El reality de humor llegará a la pantalla de Prime Video el próximo 20 de noviembre y estará disponible en más de 240 países.