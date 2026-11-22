Este sábado 21 de noviembre, Boca Juniors salió campeón en la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer por 2-0 a Atlético Mineiro, y un grupo de hinchas decidió festejar frente al teatro donde se encontraba Guillermo Francella.

¿Cómo fue el encuentro entre los hinchas de Boca y Guillermo Francella?

Los simpatizantes se encontraban festejando la victoria del club argentino en el obelisco, sin embargo, un grupo decidió movilizarse hasta la puerta del Teatro Metropolitan, donde el actor protagoniza la obra Desde el jardín.

Cuándo Guillermo Francella salió del teatro, los hinchas de Boca Junior decidieron recibir al artista cantando "Racing botón" y "Guillermo es de Boca" en medio de la avenida. Varios de los presentes grabaron el momento que se viralizó en las redes.

¿Qué le pasó a Paredes en la final de Boca-Mineiro?

El mediocampista, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había sido una de las piezas clave del equipo en la victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro, resultado que le permitió al conjunto xeneize cortar una larga sequía internacional y sumar un nuevo trofeo continental a sus vitrinas.

Minutos después de recibir la copa y en declaraciones a DSports, Paredes comenzó a manifestar signos de agotamiento producto de las elevadas temperaturas y la alta humedad que marcaron la jornada en la ciudad colombiana. Mientras expresaba su alegría por la obtención del título, el futbolista sufrió una descompensación y se desplomó en la zona de vestuarios, lo que obligó a una rápida intervención del cuerpo médico.

Las imágenes televisivas muestran que el jugador logró recuperarse pocos segundos después y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario, sin que el incidente pasara a mayores.