Robertito Funes Ugarte protagonizó un polémico momento al aire de LN+ y le llovieron las críticas en las redes sociales.

Como de costumbre, el periodista salió a la calle con La Robineta y este domingo desembarcó en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, donde se llevó a cabo la Fugazzeta Fest.

Pese a que todo venía bien, el conductor vivió una incómoda situación con el vendedor de uno de los puestos.

¿Qué pasó con Robertito Funes Ugarte en LN+?

En el video que se viralizó en las redes sociales se lo ve a Robertito queriendo interactuar con un joven que estaba atendiendo al público, cuando este le pidió: "Dame un momento, por favor".

Sin mediar palabras, Funes Ugarte reaccionó: "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante".

"¿Cómo se llama? No vengan acá porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos por acá. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este, obviamente", continuó molesto.

"Avísenle al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Estamos en vivo con La Nación, esto no se hace. Contraten gente grande, que va a trabajar mejor", lanzó Robertito Funes Ugarte.

Tras el revuelo que generó este episodio, el comunicador publicó un letal descargo en sus historias de Instagram "para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa".

"Este muchacho fue despectivo desde el inicio. No se escuchó, pero me dijo 'no me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", sentenció.

"Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores como hago siempre en mi programa", cerró Robertito Funes Ugarte.