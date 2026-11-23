Miles de personas fueron evacuadas de un concierto del rapero Don Toliver en el estadio cubierto más grande del Reino Unido después de que se liberara una "sustancia desconocida" que afectó a varias personas, informó la policía este lunes.

Unas 12.000 personas se habían congregado el domingo por la noche para el concierto del rapero estadounidense Don Toliver en el estadio Co-op Live de Mánchester, en el noroeste de Inglaterra.

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En las imágenes difundidas en las redes sociales se podía ver a asistentes al concierto tosiendo mientras salían del recinto.

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Los servicios de emergencia recibieron un aviso después de que varias "personas de la multitud padecieran efectos de una sustancia desconocida", indicó la policía de Mánchester.

"Varias personas fueron atendidas allí mismo y una fue trasladada al hospital", dijo Steph Parker, de la policía del Gran Mánchester, y agregó que los investigadores aún están tratando de "averiguar qué sustancia era".

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El recinto, que se presenta como el mayor estadio de espectáculos en vivo del país, indicó por su parte que está colaborando con la policía para "identificar la causa del incidente".

El servicio regional de ambulancias informó que atendió a más de 50 personas en el lugar, algunas de las cuales reportaron "síntomas oculares y respiratorios", y afirmó que realizó un proceso de "descontaminación" en el recinto.

La subcomisaria Steph Parker, que es la responsable del operativo contra el incidente, dijo: “Nuestra prioridad era garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto. Varias personas recibieron atención médica en el lugar, y una de ellas fue trasladada al hospital. Se recomienda a cualquier persona que haya abandonado el evento y que posteriormente se sienta indispuesta que acuda a su hospital más cercano. A este concierto asistieron más de 12.000 personas, que fueron escoltadas fuera del recinto de forma segura para que pudieran regresar a sus casas. Nuestra declaración de incidente grave nos ha permitido garantizar que los servicios de emergencia y los organismos colaboradores puedan trabajar juntos de forma rápida y eficaz para coordinar una respuesta segura. Ahora comenzaremos a comprender plenamente qué era esta sustancia y cómo se produjo este incidente."

En el marco de su gira mundial "Nitrous", Don Toliver, que ha colaborado con los músicos Travis Scott, J-Hope del grupo de Kpop BTS, actuará este lunes en Londres.