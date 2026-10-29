Revelaron las exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz: "Se quedó en los 90"

Andrea del Boca se prepara para la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, Córdoba, y revelaron cuáles son las insólitas condiciones que habría solicitado que generaron polémica.

En Bondi Live, Pablo Layús relató que "están tratando de remontar la ida de Andrea de Boca a Carlos Paz". Sin embargo, expresó que hay dificultades que podrían complicar su llegada. "Me parece que pidió unas condiciones que no dan más", aclaró el periodista.

En medio del debate, Romi Scalora quiso saber cómo se maneja actualmente el alojamiento para las figuras que realizan temporada en Carlos Paz y preguntó si las producciones todavía les ofrecen casas para instalarse durante el verano.

En ese entonces fue Denise Dumas quien aclaró que, en el momento de una temporada teatral, se estable un presupuesto para el alojamiento, aunque de los gastos adicionales se hace cargo solo el artista.

Además, recordó una conversación que tuvo con Nazarena Vélez sobre la situación económica y detalló: "Te dan una plata y de ahí vos si querés casa más grande ponés la diferencia vos para arriba, para abajo, para lo que sea. Y Naza me decía que hoy en día el presupuesto es muy chiquitito".

"No, pero Carlos Paz también hoy tiene una gran solución que son un montón de edificios nuevos que hay con departamentos que todavía ni siquiera se han estrenado. Y entonces ahí es como una opción también en un departamento, pero Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va", explicó Layús.

Las condiciones solicitadas por la actriz generó distintas reacciones en el estudio de Bondi Live y La Barby acotó: "Andrea se quedó en los 90". Y Layús agregó: "Aparte no sé cuánto Andrea disfruta del sol, porque no la veo tomando sol".