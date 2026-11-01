Tras el megaoperativo para ocultarla, se conoció cómo fue la torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente se casaron el sábado 31 de octubre, y se conocieron algunos detalles de la celebración.

La cantante y el conductor dieron el "sí" rodeados de sus afectos más cercanos en una ceremonia íntima, en el barrio porteño de San Telmo.

Durante todo el día, distintos medios estuvieron en la puerta del lugar donde se llevó a cabo el festejo, y lograron capturar algunas imágenes.

Desde el sitio Farandula Show, por ejemplo, mostraron cómo fue la llegada de la torta de bodas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en medio de un megaoperativo para que no se diera a conocer.

Mozos taparon con una tela blanca el trayecto que recorrió la torta desde el camión hasta la puerta de entrada al salón, y evitaron que la prensa pudiera fotografiarla.

Damián Betular elaboró el pastel y lo llevó a Casa Carlos para entregárselo a los novios.

Este despliegue generó debate en las redes sociales y dividió opiniones, ya que algunos calaificaron como "ridícuo" el hecho de ocultar de esa manera la preparación.

Una vez finalizada la boda, en Instagram se difundió una foto de la torta en cuestión y se reveló el misterio.

La misma tenía nueve pisos y una decoración sofisticada en color blanco con cintas, volados y detalles en tonos rosas.

La torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: @lali_espositox_)

¿Cómo fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en San Telmo a tres años de haberse conocido y estuvieron acompañados de sus amigos y familia.

La ceremonia fue muy íntima y, según reveló LAM, se llevó a cabo en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio porteño que fue preparada para realizar distintos eventos y bodas. La encargada de la organización fue Claudia Villafañe, que respetó el estilo de la artista: minimalista y modesto.

A lo largo de la mañana y la tarde, se pudo apreciar la llegada algunas de las celebridades que estuvieron presentes al momento de dar el sí. Algunos excompañeros de los inicios en la actuación de Mariana como Cande Vetrano, Mery del Cerro y Peter Lanzani, y algunos colegas y amigos del mundo musical como Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi.

Anita Espósito, su hermana, llegó con un vestido rojo, mientras que su madre Majo Riera lució un vestido verde con flores, con detalles en fucsia y rosa.

Por el lado de Pedro, se pudo apreciar a algunos compañeros de su canal de streaming Gelatina y amigos del ambiente como Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

Más tarde, se viralizaron algunas imágenes del evento que fueron tomadas por vecinos de los edificios cercanos a la casona donde se los podía ver a los novios de la mano mientras estaban rodeados por sus allegados, quienes los recibían con un enorme aplauso. Ella con un vestido blanco muy sencillo pero elegante, a juego con la decoración, y él con un traje color crema con camisa blanca.

También, se pudo captar un momento muy especial, cuando la pareja entonó sus votos. Se pudo escuchar la voz de la cantante expresar palabras como “Por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.