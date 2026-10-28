El fuerte descargo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras los rumores de pelea por su divorcio televisivo: "No vengan a querer pudrirla"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich rompieron el silencio tras los rumores de pelea por su separación laboral.

Los conductores no continuarán como dupla al frente de Intrusos por decisión de América TV, y aclararon que no tiene que ver con su relación delante o detrás de cámara.

El tema escaló rápidamente en la agenda de diferentes programas de espectáculos y figuras como Yanina Latorre, Pampito, Flor de la V y Moria Casán, entre otras, hablaron al respecto.

¿Qué pasó entre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich?

Frente a las diferentes versiones, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich realizaron un descargo este miércoles en Intrusos (América TV), y desglosaron lo ocurrido.

"Me pareció que no hablar era mejor, a todos los que me preguntaron les contesté que el tema era como decía Rodrigo. Pero después empezó a pasar un tema de 'villanos' y 'pobrecitos', de 'abandonados' y 'malvados'", comenzó Pallares.

Y siguió: "La verdad que acá, lo primero que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años, y que trabajan juntos todos los días desde hace siete años. Quisiera ver cuántos de los que han hablado pueden decir que trabajaron siete años con un amigo".

"Odio tener que desmentir a colegas, pero son cosas puntuales. Nosotros tuvimos una reunión y en el verano de 2023 Rodrigo se subió al auto y me dijo 'yo me voy, Adri'. Ha pasado mucho tiempo, lo construimos entre los dos, nos hemos tenido paciencia en un montón de cosas", añadió.

"Rodrigo es la mejor persona para trabajar en dupla, no hay nadie más generoso que él. Él me subió al escenario, para todos los que dijeron que me bajó. Me hizo la cabeza para que hagamos teatro, y eso es amor y afecto de amigos. Entre nosotros nunca hubo celos, parece raro en este medio pero es así. Si uno brillaba el otro estaba contento", afirmó Adrián sobre su compañero.

"Empezamos a hacer esto de casualidad. Cuando nosotros agarramos Intrusos en 2021 decían que en marzo nos levantaban, y sobrevivimos. Yo no ando triste, no crean que soy un tonto que anda triste porque un trabajo puede terminar. Este medio es así. Es trabajo esto y si alguien cree que nosotros estamos peleados no es así", sentenció.

"Cuando se dicen mentiras que involucran lo personal y mentiras de Rodrigo para decir que yo soy un pobrecito y él es un desgraciado, eso no lo voy a permitir. Nosotros hacemos lo mismo con los demás, pero ser tan firme al decir cosas personales... no es así", lanzó molesto.

Luego, Rodrigo Lussich tomó la palabra y fue más duro que su colega: "Soy una persona que conocen desde hace muchos años en el medio y saben que no tengo filtro. Tanto para lo bueno como para lo malo soy lo que ves, eso tiene que ver con mi espíritu. Soy una persona libre, me muevo en libertad y bajo mis convicciones".

"Tampoco soy una etiqueta, no hago chimentos o humor político, por suerte tengo registros que pueden comprar desde distintos lugares, en redes hago monólogos, me la juego por lo que pienso porque creo que en Argentina hay que posicionarse por ciertas cosas", aclaró.

"Me critican por ser uruguayo y hace 40 años que vivo en este país, he trabajado acá desde los 10 años, cuando vendía café en la calle, a los 14 años hice mi primer programa de radio y a los 18 conducía en televisión. Hice todo el caminito, no para llegar a un lugar, no creo que se llegue a ninguna parte", se plantó ante los cuestionamientos que recibe constantemente.

"Siempre pago el precio de mis decisiones, para bien y para mal. De algunas me he arrepentido y de otras no, pero mi libertad primó siempre, porque el costo lo pago yo. Si me preguntas cosas de la vida, me arrepiento de no haber tenido un hijo, de no haber sido papá", manifestó.

Y siguió: "Hoy siento que tengo mucha claridad, si algo me pasó con la muerte de mi amiga Meche y con los dos meses que me fui a España, que este canal me pagó gentilmente, es la claridad de quién soy, qué quiero, qué siento y qué amo. No te digo que maduré, pero con los años uno aprende un poco y así y todo se va a seguir dando golpes".

Sobre los rumores de su manejo con Pallares y el programa, disparó: "Que digan que me manejé de forma desprolija es una falacia. Con mi socio y amigo hablé de mi intención de que cada uno sea autónomo en su carrera, algo que éramos antes de ser dupla".

"La historia la conocen, empezamos esta dupla y es un éxito. Al año nos vinieron a buscar de El Trece, nos tentaron las luces de neón de un canal líder y nosotros necesitábamos ser 'Socios del Espectáculo' sin necesidad de ser los reemplazantes de Rial, que estaba instalado", recordó.

"Nos fuimos a hacer Socios y demostramos que juntos somos una marca propia. Entonces, cuando volvimos a América ya fue desde otro lugar, volvieron los socios que hemos sido durante 6 años. En ese sentido, es cierto que en el año 2023 ya tuve la sensación de que quería conducir solo, porque siempre conduje solo, lo hice a los 14 años en un programa de radio, a los 18 en un noticiero y años en radio o al frente de Infama durante un año", expresó.

"Trabajar en dupla es una de las cosas más innaturales de la televisión, tenemos miles de duplas que han fracasado porque la química no se fuerza, es muy difícil tener un compañero que no te compita, que no se quiera ir todo el tiempo para el otro lado. Es muy difícil y la gente compró esto porque es genuino y somos amigos hace 20 años", planteó Lussich.

El periodista reiteró sus ganas de dar un volantazo en su carrera y dejó en claro su decisión: "Yo no soy el villano de esta historia, no hay villanos. Jamás se planteó de forma desprolija. En agosto del año pasado nos sentamos con la gerente de este canal para decirle que terminábamos la dupla a fin de 2025, se sorprendió y maldijo para adentro. Por supuesto que fue incómodo, porque los éxitos no se tocan. Pero yo los axiomas no los tengo tan incorporados desde lo que debe ser".

Rodrigo Lussich despejó todo tipo de dudas sobre su vínculo con Pallares y expuso: "El espectáculo que hacíamos en el teatro, que nos salvó la vida en tiempos en los que nos costaba la tele, terminó en diciembre del año pasado después de dos años porque cumplió un ciclo, no porque yo quería dejarlo afuera del escenario a Adrián para ganar la plata yo solo, que encima es algo que no deja plata".

"De desprolijidad no hubo nada, esto se habló largamente entre nosotros y con el canal. Yo, sabiendo que fin de año era el momento, lo empecé a contar para afuera. Entre nosotros no hay pelea, no hay grieta. Nos vamos a acompañar en lo que el otro haga, es mentira que el canal dijo 'los dos o ninguno', porque si fuese así es 'ninguno'. Nunca nos pusieron contra ese paredón, jamás", blanqueó.

"El canal, para mi sorpresa, en una reunión que tuvimos nos dijo que nos iba a ofrecer un programa y un trabajo a cada uno, uno en Intrusos y otro en otro espacio. Yo aclaré que si me quedaba a conducir en esta casa, como este es un canal que se hace en base al mundo del espectáculo, no iba a conducir otro programa que no sea Intrusos", continuó.

"No es fácil esta decisión, imagínense que hace 3 años me la planteo, y he pensado en todos los factores, en Adrián, en su fuente de laburo, en la mía, en saber cómo iban a salir a pegar por afuera, porque hay mucha gente que le gustaría estar en este lugar. Pero estamos nosotros, y no lo digo con soberbia, lo digo por el laburo que hacemos. Hay gente que tiene suerte de ser la madre de Wanda Nara, nosotros no somos ni hijos, ni madres, ni padres de nadie. Lo ganamos laburando", sentenció.

"No esperen de nosotros una carnicería. Lo que vamos a discutir lo vamos a hacer en privado y diciéndonos la verdad. No vengan a querer pudrirla porque acá las cosas están claras y con nuestra gente", cerró categórico Rodrigo Lussich para ponerle fin a los rumores de pelea con Adrián Pallares.