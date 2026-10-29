Laura Ubfal rompió el silencio tras la venta de Mandarina a Grupo Octubre: "Todo lo que escuchen es especulación"

El Grupo Octubre, liderado por Víctor Santa María, anunció la adquisición del 100% de la productora Mandarina Contenido, encargada de programas como LAM, Sálvese quién pueda, BTV, y El diario de Mariana. Ahora, fue Laura Ubfal quién habló al respecto en "La Linterna", su ciclo de streaming en Bondi Live.

¿Qué dijo Laura Ubfal sobre la venta de Mandarina a Grupo Octubre?

"Recibimos todos un comunicado diciéndonos que Bondi sigue, Mandarina sigue, pero cambiamos de dueño. Nosotros pertenecemos a Mandarina Contenidos y desde anoche pertenecemos al Grupo Octubre, que es el dueño de Canal 9, Página 12 y un montón de radios y medios", comenzó la periodista y sumó: "Empezamos tanto Bondi como los programas de Mandarina a formar parte de Octubre, de este grupo".

"Es todo lo que sabemos hasta ahora, si supiéramos algo más lo contaremos, todo el resto que se escucha son especulaciones", continuó Laura Ubfal y agregó: "Todo el mundo va a escuchar propuestas y ofertas, nada va a ser de un día para el otro, estamos acá con toda la energía tanto en Bondi como en los programas que tienen que ver con Mandarina en América".

Por último, la conductora cerró sobre la venta de Mandarina: "Todo lo que escuchen son especulaciones, no hay nada que uno pueda decir, hay que esperar y que todo sea para bien. Eso es lo único que podemos contar, es una novedad fuertísima para nosotros que formamos parte de los medios".

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

El comunicado explica que "En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.