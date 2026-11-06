Pampita nuevamente es la protagonista de un rumor de separación con Martín Pepa que, lejos de desmentirlo, lo alimentó aún más. Por esa razón, Yanina Latorre, que fue quien dio a conocer esta ruptura, la destrozó completamente.

Días atrás, en SQP (América TV), la conductora había dado a conocer la razón de esta decisión por tercera vez: “Él la habría dejado por la misma situación que la crisis anterior: la distancia y su intensidad”.

Frente a esto, hizo un extenso descargo en El Observador donde recordó todos los romances fallidos de la modelo: "No le duran las parejas pero para mí ¿sabes por que? se apura mucho".

"No es que quiere un macho. Ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia. Ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran, que la abracen, que la amen. Pero cortó con el que fue el marido y cuando conocés a un tipo, a los tres meses te casás, lo más probable es que te cases con un bolud* porque no lo conocés", comenzó diciendo en referencia a Roberto García Moritán.

"También se casó con Moritán y hay que casarse con Moritán", manifestó a modo de crítica y justificó: "Se separó de Moritán, que aparte hasta hace una semana atrás había publicado chats: 'Hola, amor, te espero', 'Amor, ¿venís a tomar el té?'. Yo no sé por qué se dicen tantas veces amor, se me baja todo a mí. Te hablaban todo el día del amor, que tomaban el té, que vamos a pasear y todo es con amor, amor, amor. Selfie en la cama. Chicos, estamos casados, tenemos un hijo. Dios, qué pesadilla".

¿Qué dijo Yanina Latorre de Pampita y Martín Pepa?

Entonces, recordó cuando comenzó a salir con el polista: "A la semana de haberse separado, que fue un drama, se habían casado, habían hecho un reality, nació la nena, agarró a este, Martín Pepa, y se puso de novia con este que es escurridizo, y no lo digo en un lugar pirata".

"La persona que me contó la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable. Hay que estar juntos, no se pueden estar diez días sin verse. El pibe quiere una novia, no quiere una esposa", expresó a los gritos. Y, concluyó muy filosa: "Hay que tener paciencia y que llegue. Ella tiene una necesidad de estar en pareja, que es una cosa que no entendí. Ella empieza a chatear con un tipo, le gusta, habla dos semanas, cuando lo ve ya es para ponerse de novia".

Pampita sobre su separación de Martín Pepa

Luego de que Yanina Latorre asegurara en Sálvese quien Pueda que se separó de Martín Pepa, Pampita enfrentó los rumores en diálogo con LAM y sorprendió con su reacción.

Cuándo Pepe Ochoa le consultó sobre las versiones de separación, la modelo respondió desde un desfile de moda: “Estoy bien, muy bien”, y sumó: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ciertos ámbitos y yo puedo estar expuesta, pero tal vez la otra persona no. Hay que respetar al otro y lo que siente... hay que cuidarlo. Y estoy en mi derecho de decir ‘esta puerta no quiero abrirla’”, continuó Pampita sobre los rumores que protagonizó con Martín Pepa y cerró: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos. Esta intromisión molesta, causa mala sensación... Obviamente entiendo el trabajo, lo respeto, pero uno puede alimentarlo o no y yo prefiero no hacerlo”.