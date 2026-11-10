Alejandro Gravier respondió a la controversia sobre la carpa VIP en la misa del Papa León XIV: "No entramos a esa parte"

El empresario Alejandro Gravier se refirió a la polémica que desató la carpa VIP que se instaló durante la misa que el Papa León XIV encabezó en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, a la que accedió junto a su esposa, la modelo y conductora Valeria Mazza.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, invitados a la misa del Papa León XIV en Palermo

En diálogo con el periodista Toti Pasman para su programa radial (Radio La Red), Gravier explicó cómo vivieron la jornada.

El empresario sostuvo que asistir a la celebración fue una oportunidad que no quisieron dejar pasar y afirmó: “Normalmente, a nosotros nos invitan y vos aceptás. Cuando te invitan vos lo vivís con emoción, es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”.

Gravier también contó que llegaron al lugar a las 7.30 y que recorrieron las inmediaciones antes de ubicarse en el sector asignado: “Lo que hicimos nosotros: a medida que nos acercábamos, Valeria iba caminando y sacando fotos que la gente le pedía. Fuimos a ver cómo estaba organizado. Había lugares que te daban agua para hidratarte; nosotros llegamos y a la izquierda había una organización de discapacitados, en la que Vale colaboró bastante, y nos quedamos bastante ahí”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, invitados a la misa del Papa León XIV en Palermo

En esa línea, agregó: “Fuimos al sol, estuvimos bajo el sol tres horas, pero es algo que vale la pena, porque lo que estábamos esperando era algo superior, al menos para nosotros. Había mucha gente conocida, gente del gobierno, ministros, diputados, curas que conocemos y con quienes charlamos”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, invitados a la misa del Papa León XIV en Palermo

El empresario también buscó aclarar que no permaneció en el espacio donde se ofrecía el servicio gastronómico, uno de los aspectos que despertó mayores críticas: “No entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado”.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Pampita, invitados a la misa del Papa León XIV en Palermo

La controversia se desató después de que asistentes a la misa publicaran imágenes de una carpa con catering y ubicaciones preferenciales destinada a invitados VIP, entre ellos figuras del espectáculo, empresarios, dirigentes políticos, y otros, durante la misa que reunió a más de dos millones de fieles en Palermo.

Las fotografías difundidas en redes sociales expusieron el contraste entre las comodidades ofrecidas a los invitados y las condiciones en las que miles de personas aguardaron durante horas para participar de la ceremonia.

La modelo e influencer Angie Landaburu publicó fotografías desde el sector VIP, tras la misa del Papa León XIV en Palermo

¿Qué dijo Jorge Macri sobre la carpa VIP?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

Por otro lado, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones sobre la organización de la visita de León XIV y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.

El legislador puso el foco en los sectores VIP, las invitaciones especiales y las contrataciones realizadas para el evento. También pidió conocer quiénes accedieron a esos espacios, bajo qué criterios fueron seleccionados y qué organismos financiaron los servicios asociados.