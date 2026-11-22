Mariano Chihade recibió el alta tras su operación y se conoció el parte médico oficial.

El esposo de Mariana Fabbiani y fundador de la productora Mandarina fue intervenido en el Instituto Fleni luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Tras la preocupación, se conoció que Mariano Chihade recibió el alta médica y podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación.

"Buenas noticias: Mariano Chihade fue dado de alta", escribió Ángel de Brito este domingo por la mañana en su cuenta de X. "Esta tarde habrá parte médico, y ahí podrá volver a su casa para iniciar la recuperación", añadió.

Finalmente, desde Mandarina difundieron el escrito, el cual indica: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".

"Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación", señala el comunicado, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi.

¿Qué le pasó a Mariano Chihade?

Mariano Chihade fue operado el miércoles 18 de noviembre en la sede Belgrano de Fleni, donde había ingresado el martes para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Según el parte médico difundido posteriormente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El primer comunicado de la institución había informado que Chihade se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una cirugía, mientras se completaban los estudios y evaluaciones correspondientes.

El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.