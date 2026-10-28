Julieta Poggio se hizo un "baño polaco" en MasterChef Celebrity y en las redes la destrozaron

Julieta Poggio protagonizó un insólito momento en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) y fue criticada en las redes sociales.

En el programa del martes 27 de octubre, el jurado indicó que los concursantes debían preparar una torta Lemon Pie. Sin embargo, la noche que vivieron no fue para nada buena y la mayoría tuvo inconvenientes con su plato ya que nadie tenía experiencia en la pastelería.

Si bien algunos al menos lograron terminarlo, varios de ellos también llegaron con lo justo, pero no consiguieron la cocción que necesitaba el Lemon Pie, lo que perjudicó a los participantes y la eliminación de Alejandro Lerner.

Sin embargo, hubo un hecho particular que se volvió viral en las redes cuando la ex Gran Hermano (Telefe) dijo que tenía mucho calor y decidió mojarse las manos para luego enjuagarse debajo de sus axilas.

“Ay no chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también”, lanzó Poggio mientras algunos participantes que no corrían riesgo de eliminación se reían desde el balcón.

Luego, en las redes, la participante también se lo tomó con humor y escribió: "Chicos, perdón. Antes limpia que cocinar con calor jajajaja".

“El calor que estoy sintiendo hoy no lo sentí nunca en mi vida en estas cocinas. Me agarró mucho calor con el suéter. Sale un baño polaco en la bacha. Mejor no estar como estoy, mejor estar limpia. Mucho calor”, explicó la modelo en el programa.

Las críticas hacia Julieta Poggio por su baño polaco en MasterChef Celebrity. (Captura: X)

No obstante, los internautas repudiaron su actitud en las redes y le dijeron de todo. "Es totalmente antihigiénico. Un asco, por favor"; "La vio todo el país y siguió cocinando, un asco. Ni Xipolitakis se atrevió a tanto"; "Es una mugrienta"; "Nunca comería algo que haga esta puerca", fueron algunos de los comentarios negativos hacia Julieta Poggio.

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Grego Rossello?

Tras la fiesta que protagonizaron los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), en donde varios aseguraron que hubo besos, Julieta Poggio sorprendió al revelar en Sálvese quién Pueda que besó a Grego Rossello.

Luego de la insistencia del notero del ciclo de América TV, la participante confesó: “Ahí hubo un besito juguetón nada más con Grego. Un piquitito”. Y aclaró: “No, no es de ahora. Fue hace un montón”.

Sin embargo, Julieta Poggio negó un posible romance con Grego Rossello y aseguró que son buenos amigos: “No, re amigos, la verdad. Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más. Posta lo quiero mucho”.