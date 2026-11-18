Naiara Vecchio y Andrea Taboada protagonizaron un fuerte cruce en Los Profesionales con Flor (El Nueve), el programa de Florencia de la V, y la conductora tuvo que ir a un corte para calmar la situación.

En medio de los rumores que surgieron sobre La China Suárez y un posible romance con uno de los jugadores campeones del mundo de la Selección Argentina, en el programa de Flor de la V debatieron respecto al tema, pero la situación terminó a los gritos.

El momento ocurrió cuando Naiara quiso dar su opinión diciendo que "estaba analizando todo lo que mostraban en la pantalla del programa". Sin embargo, Andrea la interrumpió y su compañera saltó a defenderse: "¿Puedo terminar? Siempre te metés en mi bloque y no puedo terminar con el tema".

Lejos de quedarse callada, Taboada la contraatacó: "Pará, pará, pará. Permitime. Ahora es el bloque de, la columna de... No sé Flor, te lo pregunto. Tenés que saber dialogar, amorosa mía".

(Video X: @forofms)

"Estaba terminando la idea y te metés como un tirabuzón", le aclaró Naiara. Con un tono humorístico, Andrea lanzó: "Cuando hagan la columna de Naiara Vecchio, que me avise la producción".

Luego del cruce, la conductora le pidió a la producción del programa que "manden un tape" para continuar con el programa y terminar con la discusión.

Cuando volvieron a aparecer en pantalla, Flor de la V le preguntó a Naiara qué es lo que quería decir y expresó: "Quería decir que La China Suárez hace un montón de cosas y da motivos para que se la relacione con casados, no es que uno la inventa".

Sin embargo, su compañera la volvió a interrumpir y le dijo: "Vos hablás de un patrón. ¿Vos sos la psicóloga de la China? ¿Qué hablás de patrón? ¿Qué sabés lo que es un patrón?".

"Un modus operandi donde siempre tiene las mismas acciones", concluyó Naiara Vecchio sobre La China Suárez para terminar con el tema.