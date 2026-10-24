Al igual que Telefe, El Nueve se sumó a la nueva modalidad: comenzaron a mostrar las mediciones de Ibope

El Nueve implementó una nueva modalidad que llamó la atención de todos los televidentes.

El canal comenzó a mostrar la cantidad de personas que están mirando en vivo los programas, según los datos de Kantar IBOPE Media, la empresa líder en la medición de audiencias de televisión, radio, streaming y publicidad en Argentina y América Latina.

Al parecer, empezaron a incorporarlo en los noticieros del canal como por ejemplo en Telenueve al amanecer como muestra la imagen. En este caso, mostraron que a las 08:26 AM habían 210.180 personas viendo el programa en vivo.

Ibope muestras las mediciones de Telenueve al amanecer en El Nueve.

Esta modalidad también le implementó Telefe con los programas del prime time, por ejemplo, MasterChef Celebrity y MasterChef Junior.

Ibope muestras las mediciones de MasterChef Celebrity en Telefe.

Sin embargo, se estima que podría ser implementado en las demás transmisiones para informar a los televidentes y también en otros canales.