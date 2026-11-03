Campi, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka desembarcan en el Multiteatro con "Baraka"

La temporada teatral 2027 va tomando forma y Campi, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka están listos para desembarcar en el Multiteatro con Baraka.

El 8 de enero llega una comedia que promete combinar humor filoso, situaciones desopilantes y una mirada profunda y emotiva sobre la amistad.

El 2027 comienza a tomar forma en la cartelera teatral porteña y Baraka se perfila como uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada.

Martín Campi Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka se reunirán sobre el escenario del Multiteatro a partir del 8 de enero para protagonizar esta comedia que, bajo la dirección de Jorge Suárez, combina ironía, encuentros inesperados y emociones en una historia sobre los vínculos y la amistad.

Con la producción de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballe y Faroni Producciones, Baraka presentó su primera imagen oficial, reuniendo a sus cuatro protagonistas junto al director y dando el puntapié inicial a uno de los proyectos que buscará destacarse en la temporada teatral de 2027.

¿De qué se trata la obra Baraka?

Una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y todo aquello que los hombres no siempre se animan a decir.

Baraka cuenta la historia de cuatro amigos unidos por un código íntimo de amistad que ha sobrevivido al paso de los años, las diferencias y los distintos caminos que cada uno eligió recorrer.

En lo profesional, los cuatro han alcanzado el éxito. Sin embargo, detrás de sus logros se esconden frustraciones, contradicciones y profundas carencias personales.

A través de encuentros atravesados por un humor ácido y desopilante, estos hombres encuentran en la amistad un refugio, quizás el único lugar donde pueden dejar al descubierto sus heridas, abandonar las apariencias y mostrarse tal cual son.

Con una combinación de humor, sensibilidad y emociones, Baraka invita a reflexionar sobre los vínculos que nos sostienen, las heridas que escondemos y el valor de esos amigos que, a pesar de todo, siguen estando.

Cuatro protagonistas, un reconocido director y una historia universal sobre la amistad se unen en una de las grandes apuestas teatrales de 2027.