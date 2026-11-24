María Fernanda Callejón confirmó que no seguirá en el panel de La Mañana con Moria (El Trece) el año que viene.

En medio del revuelo por los reiterados cruces al aire con Moria Casán, la actriz fue consultada por su continuidad en el programa.

Carla Bunny, panelista de Gossip (Net TV), se comunicó con María Fernanda Callejón y compartió su palabra.

Cuando la periodista le preguntó si era verdad que no iba a seguir en el ciclo de La One, la actriz respondió sin vueltas: "No continuamos, no hubo acuerdos, algunas cositas nuevas tengo en mente. Gracias por consultar".

Luego, Callejón salió al aire de SQP (América TV) y dio más detalles sobre su salida de La Mañana con Moria (El Trece): "Veníamos charlando con el canal y no llegamos a un acuerdo...".

"Hay un montón de detalles en lo contractual. Yo tengo que negociar y tuve un año brillante en lo de Moria... No es falta de interés, tengo otras cuestiones que me están proponiendo", explicó.

Cuando Yanina Latorre quiso saber si irá a El Nueve, María Fernanda Callejón se limitó a decir: "Tengo confidencialidad...".

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Moria Casán?

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo cruce en La mañana con Moria (El Trece) que terminó ocasionando un pedido de silencio por parte de una a la otra.

Esto ocurrió en la emisión del 24 de noviembre cuando la actriz contó que había sido buscando por el ciclo de Ángel de Brito: "Ayer, me hicieron una notita de Lam cuando salí de acá". "¿Por qué dijiste una notita tan despectivamente?", reaccionó rápidamente la conductora mostrando su malestar.

Entonces, en tono irónico lanzó: "No, es más, yo les di una notaza. Les dije: 'Por favor, edítame porque el otro va a decir: ay, no, sácamela del aire, no aguanto más'". Por lo que La One, le sugirió: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz".

"Yo sé lo que van a decir", continuó asegurando, pero le replicó: "Pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás. ¿Qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo".

Entonces, la diva le consultó si estaba yendo a terapia, lo que la molestó aún más: "Sí, voy a la psicóloga". "No se nota. Bueno, más sesiones", insistió.

Con tono arrogante, la panelista le preguntó: "¿Cuántas sesiones me recomendás?", a lo que le respondió que nunca había ido a un piscólgo. "Bueno, entonces, shut up", lanzó callándola en su propio programa.

Pero, Moria no le hizo caso: "¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar". Y, concluyó muy picante: "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis".

Finalmente, horas más tarde, María Fernanda Callejón confirmó que no continuará en el ciclo porque no acordaron una renovación de contrato.