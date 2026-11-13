Confirmaron a la primera famosa convocada para el "Bailando con las Estrellas", el reality que debutará en Telefe con Santiago del Moro

"Bailando con las Estrellas" será el nuevo reality conducido por Santiago del Moro, a partir del 2027, y Ángel de Brito reveló la primera famosa que fue convocada para participar del programa.

Según revelaron en Primicias Ya hace unas semanas, el conductor será el encargado de llevar a cabo el certamen internacional llamado "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) que tendrá su formato adaptado en Argentina.

Dancing with the Stars.

Al aire de LAM (América TV), el conductor dio a conocer la información en enigmático. "Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe".

"Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer. No hace teatro. Participó en un reality también. No es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música", detalló.

"Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", confirmó Ángel de Brito.

¿De qué trata el reality Bailando con las Estrellas?

El programa "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) trata sobre figuras del espectáculos que prepararán distintas coreografías con bailarines profesionales donde el jurado les brindará cada devolución. Además, el público también participará de la competencia.

La idea es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: desde los ensayos, las presentaciones en el estudio hasta el recorrido final de cada participante.

Si bien hubo un momento en el que se evaluó la posibilidad del regreso de Got Talent Argentina, finalmente confirmaron que dieron marcha atrás con la nueva temporada del reality y apostarán por el formato internacional.

Por el momento, no se confirmó cuándo será la fecha de su estreno. Tampoco se dieron detalles sobre los participantes y los jurados que darán sus devoluciones.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre Marcelo Tinelli?

Tras la confirmación de Marcelo Tinelli que está preparando una nueva edición del Bailando y la inminente llegada del reality a Telefe, Santiago del Moro rompió el silencio y dio su punto de vista ante la posibilidad de competir mano a mano con su colega.

"Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión", comenzó el conductor en su programa radial.

"La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste. A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar", sumó.

"Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno. Yo solamente soy una persona que ama su trabajo y que le encanta lo que hace. Les cuento la verdad, con este formato vamos a buscar que se me dé la posibilidad de volver a hacer La Cumbre, que fue un éxito que no esperábamos", continuó sobre Marcelo Tinelli.

"Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho", concluyó Santiago del Moro.