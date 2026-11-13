Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity, Es mi sueño, El Zorro, Intrusos, LAM y Bendita

El jueves 12 de noviembre, MasterChef Celebrity bajó sus números, pero continuó siendo lo más visto de Telefe. Es mi sueño lideró en El Trece, mientras que Intrusos quedó por encima de LAM en el primer lugar de América TV. Sin embargo, Bendita superó a ambos programas y fue lo mejor de El Nueve.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.6; MasterChef Celebrity: la definición 9.2; Pasapalabra 8.7; Telefe noticias 8.3; El noticiero de la gente 7.3

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.0; Telenoche 5.5; Ahora caigo 5.4; Otro día perdido 5.0; El Zorro 3.9

Los más vistos de América TV: Intrusos 3.3; LAM 3.0; América noticias 2.7; DDM y Primicias Ya 2.6; Sálvese quien pueda 2.4

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.4; Qué mañana! 2.0; Telenueve al amanecer, Telenueve al mediodía y Telenueve central 1.6; Bienvenidos a ganar 1.5; Con Carmen, Los profesionales con Flor y Todo cocinado 0.9

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.7; Canal 7 noticias (Central) y Mediodía bien arriba 0.4; La noche es nuestra y Se siente Argentina 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Noche), Iluminadas y Las mañanas con Andino 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Mediodía), Economistas, Estamos en una y Feliz vida 0.1

Rating: todos los números del jueves 12 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 12.6

Masterchef Celebrity: la definición 9.2

Pasapalabra 8.7

Telefe noticias 8.3

El noticiero de la gente 7.3

Los promedios

Telefe 7.4

El Trece 4.4

América TV 2.5

El Nueve 1.5

Canal Siete 0.3