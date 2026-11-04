Laura Ubfal reveló detalles inéditos de la versión argentina de "Dancing with the Stars" con Santiago del Moro

Tras la confirmación de que Santiago del Moro será el flamante conductor de la primer versión argentina del reality "Dancing with the Stars", fue Laura Ubfal desde su ciclo de streaming "La Linterna" quién dio detalles del certamen.

¿Qué dijo Laura Ubfal sobre "Dancing with the Stars"?

"El formato original del que habla Santiago del Moro es el de la BBC, que es el formato hiper mega original", comenzó la conductora desde el ciclo de Bondi Live, y sumó: "3 meses, 12 parejas, 1 bailarín muy famoso y un acompañante".

Por último, Laura Ubfal aclaró sobre "Dancing with the Stars": "No es por el sueño ni por nada, es el original que hizo en Italia Diego Armando Maradona y Wanda Nara, y ganó, que condujó Valeria Mazza en España".

¿Cómo es el programa "Dancing with the Stars"?

El programa "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) trata sobre figuras del espectáculos que prepararán distintas coreografías con bailarines profesionales donde el jurado les brindará cada devolución. Además, el público también participará de la competencia.

La idea es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: desde los ensayos, las presentaciones en el estudio hasta el recorrido final de cada participante.