Daniela Celis habría pasado un mal momento durante las grabaciones de "PH: Podemos Hablar": ¿Qué pasó?

Este jueves 12 de noviembre, Daniela Celis decidió hablar con LAM y reveló el mal momento que vivió en medio de las grabaciones de "PH, Podemos Hablar" por una pregunta sobre Thiago Medina.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre "PH, Podemos Hablar"?

"Fue raro la situación, fue una situación rara pero pasó", comenzó la joven en el ciclo de América TV y sumó: "En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema".

"Cuándo me tocó el famoso careo con Rocío y yo entiendo que ella me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo", continuó la ex hermanita y detalló: "No lo tocó por una cuestión de respeto, un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas. Iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila. Fui a disfrutar el momento, muy entregada a la situación, y de repente en el careo ella me hace esta pregunta, no sé si me incomodó, pero si me descolocó".

"Quedé sin entender cómo seguir la situación, estaban todos grabandonos, y bueno", expresó Daniela Celis y cerró: "No van a ver cómo respondí, a mí la cara se me transformó. Yo siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general, pero nada, después de eso la producción se me acercó y me pidieron disculpas, Andy también se disculpó. Aceptó las disculpas y sé que es algo que puede pasar".

¿Qué pasó con Hernán de Mala Fama en "PH, Podemos Hablar"?

"Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, con la que también tiene una hija, estaba en el piso y no le gustó nada", comenzó Natalie Weber en Intrusos, y sumó: "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer".

La panelista también reveló que Hernán de Mala Fama se contactó con la producción de "PH, Podemos Hablar" para que eliminen esa parte. Al escucharla, fue Rodrigo Lussich quién comentó filoso: "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante".