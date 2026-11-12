Ángel de Brito reveló el proyecto que le propuso Telefe: ¿Por qué lo rechazó?

Este jueves 12 de noviembre, Ángel de Brito sorprendió en Bondi Live al revelar que recibió una propuesta de Telefe para conducir un nuevo reality que está preparando el canal, sin embargo, el conductor también confesó por qué no aceptó.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la propuesta de Telefe?

“Los Traidores, donde van a un castillo y se van traicionando, tiene un conductor. Los derechos los tiene Telefe. En un momento me lo ofrecieron a hacer”, comenzó el presentador, a lo que Romi Scalora le respondió: “Ah, me interesa que lo hagas vos”. Sin embargo, Ángel dejó en claro que no lo hará: “Pero no me sumé. Los tiene Telefe para hacer”.

"A Karina Mazzocco, no sé, cualquiera que tenga por ahí, Marixa Bali, alguna de esas”, comentó Ángel de Brito sobre las posibles conductoras y cerró: “No quiero hacer reality, no quiero hacer Gran Hermano, no voy a hacer The Traitors. Hay un montón de cosas que inventaron, por supuesto, porque sí lo aclaré el día del quilombo para que me dejen un poco en paz, que me habían escrito muy pocos periodistas para preguntar. Muy pocos”.

¿Qué pasará con LAM tras la venta de Mandarina?

Al aire de Ángel Responde (Bondi), el periodista aclaró que sabía de la venta de Mandarina desde hace un tiempo, y que no se fue del país por esa razón.

"Mandarina va a seguir funcionando como funciona, con sus programas en Canal 9. La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, que ya confirmó y el canal le dio la bienvenida públicamente, SQP, LAM y un cuarto programa que no voy a dar precisiones, algo nuevo", reveló.

"La idea de América, por otro lado, es retener a todos. No a los programas, sino a las personas. Hay un contrato de un año más con América, esto ya lo contamos siempre, que hasta el 2027 estaba el contrato firmado. Por eso yo venía hablando de un fin de ciclo, de todo eso que venía hablando hace tiempo, y nadie me creía", continuó.

"Por ejemplo, Beto Casella se queda en América en el horario de las 22, porque es contratado de América, la producción es de Mandarina, pero ya estará liberada a partir de enero y Beto seguirá", comentó.

"Todavía yo no firmé nada. Tengo las dos ofertas, de América para quedarme y de El Nueve para irme. Obviamente hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina. Tiene prioridad Mandarina siempre porque trabajo muy bien en esta empresa, pero todavía no firmé nada, no decidí", aclaró Ángel de Brito sobre su futuro.

"Es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa. No para mí, sino para producir el programa, porque las dos ofertas son muy buenas. Pero necesito tiempo para decidir a dónde voy el año que viene. Voy a seguir haciendo LAM donde sea, pero falta que yo tomé la decisión", sostuvo.

A su vez, se refirió a su equipo de trabajo: "Obviamente quiero seguir con todas mis angelitas. Esto se lo dije a las chicas en un mensaje que les mandé. Después también están todas liberadas de hacer lo que se les cante. Si les ofrecen, que va a pasar y pasó, el triple de plata o 25 trabajos o no sé qué... obviamente yo lo entiendo".

Además, Ángel de Brito se refirió al futuro de Bondi Live: "Bondi sigue, obviamente va a salir desde un estudio mucho mejor, más grande. No sé a partir de cuándo".